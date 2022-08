Diego Bertie falleció de trágica manera la madrugada de este viernes 5 de agosto y la noticia fue lamentada por su familia, fanáticos y prensa nacional e internacional. Sin embargo, una de las más afectadas por el fallecimiento del cantante sería su nana, quien lo acompañó durante toda su vida.

Amor y Fuego reportó que esta tarde llegó hasta el departamento de Miraflores del actor la señora Teodora Bonilla, la mujer que lo asistió hasta el final de sus días. Según el programa de Rodrigo González, la mujer salió a pasear a los dos perros de Diego, con quienes siempre se mostraba en sus redes sociales.

“Salió a pasearlos, nos hemos acercado, la señora se veía bastante demacrada pero frente a cámaras negó ser ella. La señora Teodora se encuentra en la vivienda de Diego, ha estado en completo silencio, se negó a hablar y luego negó ser ella. Lo respetamos. Ingresó con los dos perritos que eran la adoración de Diego, en redes él decía ‘qué haría sin ellos’. De ahí no ha habido más movimientos, pero hay mucho hermetismo por parte de los vecinos, no han querido hablar, pero han dejado flores donde fue el accidente”, acotó la reportera de AMor y Fuego.

Fiscal del caso Diego Bertie da detalles

La fiscal que acudió al departamento de Diego Bertie para hacer las primeras indagaciones manifestó a Trome que el actor estaba solo al momento de ocurrido su caída. Además, no se encontraron bebidas alcohólicas en su vivienda.

“ No hay signos de violencia, seguimos en las investigaciones, vamos a esperar los resultados de la necropsia. Al parecer estuvo solo, no se ha encontrado licor, no tenemos mayor información, vamos a esperar a los resultados de las pericias ”, dijo la funcionaria a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

‘Peluchín’ se conmueve al enseñar mensaje de Diego Bertie: “Te quiero mucho, sabes que tienes un amigo”

Manager de Diego Bertie se quiebra y revela que habló con el actor un día antes de su muerte: “Estaba contento”

Diego Bertie y la vez que habló de la muerte de su padre: “Fue un accidente suicida”