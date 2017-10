Diego Chávarri afirma y confirma que Melissa Klug lo sigue llamando ¿Para qué

Diego Chávarri afirmó que a pesar que Melissa Kluglo calificó de ‘mal ejemplo’ y ‘violento’, la chalaca le sigue escribiendo.



“Si yo le hubiera pegado, como dicen, ¿ustedes creen que ella me seguiría llamando hasta ahorita?”, dijo mientras animaba un evento.



De otro lado, reconoció que fue un error manejar en estado de ebriedad, ‘pero ya aprendí la lección’.

ANTECEDENTES

Sin embargo, hace una semana, Melissa Klug indicó que no lo considera un buen ejemplo.



“Yo no soy quién para aconsejarlo, él (Diego Chávarri) toma sus propias decisiones, pero me apena lo que le está sucediendo. Mis hijas hablan con él

de vez en cuando, no es que hablen todos los días ni que

sean íntimos, pero ya depende de él”, indicó Melissa Klug en ‘Espectáculos’



Al ser consultada sobre si cree que el futbolista ya no sería un buen ejemplo, respondió: “Lamentablemente, se ha ganado esa fama”.



