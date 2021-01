Diego Chávarri no le cierra las puertas al amor: “Hace dos años estoy soltero”

Diego Chávarri contó que desde hace dos años está soltero; sin embargo, aclaró que no le ha cerrado las puertas al amor y desea convertirse en padre en un mediano plazo.

Diego, ¿esperas encontrar a tu ‘media naranja’ este 2021 o sientes que estás bien soltero?

Creo que ya tengo dos años solo, ahora estoy tranquilo, soltero, trabajando duro y si llega alguien, sería lindo, ¿no? Siempre es bonito conocer y estar con alguien.

Quizá el amor te sorprende este año y llega la mujer con quien te ‘plantes’…

(Risas) Quién sabe.

A través de tus historias de Instagram he notado que eres bien pegado a tu sobrinito. ¿Te gustaría experimentar la faceta de ser papá?

Sí. Me gustaría en un tiempo no muy lejano, pero con la persona correcta. Aún no ha llegado con quien sienta que quiera tenerlo (un bebé). Mi sobrinito es demasiado lindo.

En breve inicia la nueva temporada de ‘Esto es guerra’. ¿Te han convocado para el reality?

La verdad que no he hablado con nadie de ‘Esto es guerra’.

¿Aceptarías o consideras que los realities ya son una etapa cerrada en tu vida?

No está en mis planes por ahora, ando concentrado en mi empresa, con proyectos y otras cosas, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar.