"Diego Chávarri es poco hombre", dijo Evelyn Vela tras participación del 'Diablito' en 'El Valor de la Verdad'

Evelyn Vela calificó como ‘poco hombre’ al ‘Diablito’ Diego Chávarri por asegurar en ‘El valor de la verdad’ que ella no es una buena persona y que manipulaba a Melissa Klug en el tiempo que eran pareja.



“(Evelyn) no es una buena persona. Al principio no tenía ningún problema con ella, pero luego opinaba de más, le llenaba la cabeza de cosas a Melissa. Luego, salió a burlarse de que devuelva las cosas, que me tomaba el yogur, solo por morbo. Yo creo que se alegró cuando se terminó la relación con Melissa, pero creo en el karma y lo que das, te toca”, dijo Diego Chávarri en el sillón rojo.



Ante eso, la ‘Reina del Sur’ indicó que al ‘Diablito’ aún le duele que Melissa Klug lo haya dejado.



“Me pareció de mal gusto todo lo que dijo, es poco hombre. Él está dolido porque Melissa lo dejó. En ese momento, como amiga de Melissa, la aconsejaba y le dije que no era para ella, no le convenía. Además, ahora él mismo me ha dado la razón porque se tomaba el yogur de los bebes”, enfatizó Evelyn Vela.



Luego, añadió que Ítalo Valcárcel es otro tipo de persona y ve muy enamorada a la chalaca.



“Ítalo es un caballero, respetuoso, muy correcto y solo tiene ojos para Melissa... y no se toma el yogur de los niños. A los dos los veo superenamorados y espero que su relación crezca, siempre le voy a desear lo mejor”, contó.



Respecto al tema del karma, Evelyn Vela espera que no se haya querido referir al tema de Miami, donde la pasó muy mal.



“Yo nunca celebro el mal momento de otra persona, porque si hablamos de karma, también podría mencionar el incendio de su carro, pero no me burlo de eso, debe haber sido un momento muy penoso”, finalizó la ‘Reina del Sur’.