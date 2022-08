Gigi Mitre leyó el parte policial del violento asalto del que fue víctima Diego Chavarri la noche del último miércoles en Miraflores. Según el documento de la PNP, se logró intervenir a una de las presuntas delincuentes que abordó al ‘Diablito’ en su auto.

“Intervención y detención de Daniela Alexandra Muriel Díaz del Pozo, de 20 años, por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en asociación delictiva y con arma de fuego, presuntamente, con otros tres sujetos que se encuentran en proceso de identificación”, narró la conductora de Amor y Fuego.

Asimismo, el documento indica que los ladrones se llevaron 1500 dólares, una tarjeta de débito, una cadena de oro, una pulsera de plata y un iPhone7.

Por su parte, Diego Chavarri reveló que fue él mismo quien retuvo a la joven pues el auto de los delincuentes se malogró en plena huida y tuvieron que correr para escapar. “La chica ha dado nombres a la Policía, en el carro estaba el brevete y el DNI de uno de ellos, el carro no ha sido reportado como robado, entonces los dueños deben estar implicados. Lo más probable es que sea una banda, ella ha dado nombres pero al toque llamó a su abogado y el abogado en todas las preguntas que me hizo trató de limpiarla: ‘¿tú la has visto disparar?¿la has visto correr?’”, dijo el ‘Diablito’.

Además, aclaró que pese a que los delincuentes abrieron fuego contra su vehículo, su auto no sufrió ningún impacto de bala. }

CÓMO FUE EL ASALTO DE DIEGO CHAVARRI

Diego Chavarri se comunicó este jueves con Amor y Fuego para contar cómo fue víctima de la delincuencia la noche del último miércoles en Miraflores. ‘El diablito’ fue abordado por dos ladrones con armas de fuego mientras estaba en su auto con su enamorada.

“Ayer en la noche estaba en la casa de mi novia conversando en el carro y se acerca una persona por mi ventana con pistola y al lado de Onelia estaba otra persona con un cuchillo. Yo atiné a decir ‘llévate todo lo que quieras’, estaba rogando que no vieran que la billetera la tenía entre las piernas”, contó el exchico reality.

Asimismo, desmintió que haya puesto resistencia al asalto y que recibió un cachazo por parte de los delincuentes, sin embargo, sí reconoció que cuando los ladrones huyeron en su auto, los persiguió. “Yo en un impulso de rabia los empecé a seguir en el carro, los tenía como a 20 metros delante y ahí la persona abrió la puerta y empieza a disparar contra nosotros. Yo bajo la velocidad y dije ‘ya no voy a seguirlos’”, explicó el ‘Diablito’.

En ese momento, según su testimonio, los asaltantes, que eran dos hombres y dos mujeres, bajaron de su auto porque se les malogró y comenzaron a correr. “La única persona que no pudo correr tan rápido fue la chica... se me pasó por la cabeza pasarles el carro por encima pero...”, dijo Diego Chavarri.

Además, explicó que esta mujer que pudo detener él mismo fue la única intervenida por la policía. Se trata de una joven de tan solo 20 años, que ya rindió su manifestación ante las autoridades. “La chica ha dado nombres y en el carro estaba el brevete de uno de ellos”, indicó el exchico reality sobre la investigación del caso y la identificación de los otros tres delincuentes.

Delincuentes que asaltaron a Diego Chávarri tuvieron que huir porque su auto se les malogró. El ‘diablito’ logró capturar a una de las asaltantes, una joven de 20 años.

