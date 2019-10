Melissa Klug también denunció por maltrato físico y psicológico a Diego Chávarri en 'El Valor de la Verdad'

Ahora que Yusley Cabrera, una joven madre de familia venezolana y expareja de Diego Chávarri, denunció al ex chico reality por violencia física y psicológica, se recordó cuando su también expareja Melissa Klug reveló que sufrió lo mismo cuando se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad, en 2016.

La 'Blanca de Chucuito' reveló que el exintegrante de Esto es guerra la ahorcó después que participara de una broma, en América Televisión, donde Diego Chávarri quedó como un "pisado".



"Él me agarra del cuello, me lleva a la esquina y me ahorca", reveló Melissa Klug en El Valor de la Verdad.



Melissa Klug indicó que gracias a que una señora que presenció los hechos le advirtió que si la seguía agrediendo, lo iba a denunciar, Diego Chávarri la soltó y comenzó a llorar para evitar la pérdida de su trabajo.



En otra ocasión, Melissa Klug contó que Diego Chávarri la llamó para tildarla de prostituta.



Melissa Klug concluyó que siempre regresaba con el exfutbolista por "lástima".