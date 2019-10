Expareja de Diego Chávarri lo denuncia por maltrato físico y psicológico

Yusley Cabrera , una joven madre de familia venezolana y expareja de Diego Chávarri , decidió romper su silencio y denunciar al ex chico reality por maltrato físico y psicológico. Según la agraviada, la violentó constantemente, inclusive frente a su menor hijo de nueve añitos.

La joven contó que terminó su relación de seis meses con el exfutbolista y volvió a Venezuela cansada de sus celos constantes y desproporcionados. En un último incidente, reveló que la golpeó con el puño cerrado frente a una amiga y a su hijito.

"Empezamos a discutir. Él me ofendió, me golpeó con el puño cerrado. Sus amigos se metieron. Mi amiga también se metió, yo me encerré en el cuarto del niño con mi amiga y él no dejaba de tocar la puerta. Me corrió de la casa con el niño. Me decía que si no me iba me iba matar", contó a Mujeres al Mando.

Yusley Cabrera reveló que desde que empezaron a convivir, Diego Chávarry comenzó a mostrar conductas agresivas y celópatas. "Me volví súper sumisa con él. Se volvió como una rutina el lastimarme por cualquier tontería. Discutíamos y me insultaba, me jalaba el cabello", aseguró.



En ese sentido, contó que tuvo que cerrar su Instagram por sus constantes celos. "Venía al otro día y no se acordaba nada de lo que había hecho. No sé si se hacía para no asumir su responsabilidad", agregó.



Tras el último incidente, tras el cual tuvo que salir del departamento de Diego Chávarri con su menor hijo, Yusley contó que buscó a la madre del exchico reality para que interceda por ella y pueda sacar sus cosas de la vivienda sin ningún problema.



En un audio difundido por Mujeres al Mando, se escucha a Diego Chávarri muy iracundo botando a la venezolana de su casa. La madre del exfutbolista le pide que se tranquilice pero él pierde los estribos.



Yusley Cabrera regresó a su natal Venezuela con su hijo para empezar de nuevo tras el calvario que le tocó vivir en el Perú. Sin embargo, cuenta que su ex aún la acosa por redes sociales con videollamadas y mensajes.