Diego Dibós se encuentra en UCI tras contagiarse de coronavirus

LUCHA POR SU VIDA. Diego Dibós, el recordado vocalista de la agrupación de rock peruana ‘TK’, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras haberse contagiado de coronavirus.

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), hace unos días, realizó una misa por la salud de Diego Dibós tras conocerse que se encuentra en una delicada situación.

En redes sociales, la noticia ha sorprendido a muchos de sus fanáticos que esperan que pronto pueda salir de esta difícil prueba que le ha tocado afrontar.

ARTISTAS SE PRONUNCIAN

Por otro lado, Ricardo Brenneisen, vocalista de Dolores Delirio, confirmó que Diego Dibós está luchando contra el virus. Además, recordó una anécdota que vivió con el interprete.

“Hace unos meses, Diego Dibós me llamo y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dudé, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo... Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus. Habrá una misa a las 7 p. m., no soy de compartir estas cosas, pero se que tú crees y eso es importante ahora... ¡Fuerza, mi hermano!”, escribió Brenneisen en Facebook.

El cantante Diego Dibós se encuentra en UCI luchando contra el coronavirus. (Foto: @Diegodibós)

Seguidores del cantante y otros artistas del género también expresaron su apoyo para el cantante que viene luchando contra el coronavirus a sus 45 años.

Diego Dibós Caravedo es cantante y productor peruano con más de 20 años de trayectoria musical. Saltó a la fama por ser líder de la banda TK., con la que consiguió dos premios MTV Latino (2003 y 2004).