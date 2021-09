Su regreso a los escenarios este 4 de septiembre, al lado de TK su banda de siempre, tiene muy entusiasmado a Diego Dibós, que considera esa vuelta a los shows presenciales como una oportunidad única para celebrar a la música y también a la vida, tras su dura experiencia con el coronavirus. El rockero ve como una pesadilla ese terrible encuentro con la enfermedad que lo tuvo al alcance de la muerte.

“Fue un shock, no me lo esperaba porque en mi casa nos cuidamos un montón. Un día me empecé a sentir mal, me hice tres pruebas en dos días y las dos primeras salieron negativas, pero yo seguía insistiendo porque no me sentía bien, rarísimo y fue allí cuando la tercera me salió positivo”, cuenta a Trome el músico.

Dibós nunca imaginó que tras enterarse que era positivo para la COVID 19, todo empezaría a complicarse. “Estuve en mi casa con tratamiento como una semana, pero de pronto empezó a bajar mi saturación. Mi esposa me dijo que debíamos llamar a una ambulancia para ir a la clínica, después de varias horas de espera y de insistir, finalmente pasé a una cama en emergencia donde estuve dos días, al tercero pasé a un piso y de allí ya no me acuerdo. Permanecí en la clínica intubado un mes”.

El conocido músico ha sacado sensatas conclusiones sobre lo que significa haber estado a un paso de la muerte. “Lo que produce esta enfermedad que te pone al límite es que te hace entender que nada es más urgente e importante que tu vida y de los que tú quieres. A veces uno se estresa y le da prioridad a cosas sin importancia”, agrega Dibós que se presenta junto a TK el 4 de septiembre en un gran festival.

CONCIERTO

“Para mí no hay nada como en un concierto, chico o grande, en el que pueda contar de qué tratan mis canciones. Además, me gusta mirar a la gente a la cara, interactuar, esa vaina no tiene precio y justamente este concierto del 4 septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición es el primero de muchos que vendrán, no solamente el primero con TK, y eso me tiene contento, estamos ensayando muchas horas, parecemos unos amateurs”, dice finalmente.

