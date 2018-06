Claudia Ramírez y Diego Gemínez cuentan cómo llevan la convivencia [VIDEO y FOTOS]

Claudia Ramírez y Diego Gemínez llevan siete meses como pareja y, aunque es poco tiempo para hablar de matrimonio, no lo descartan, pues basan su noviazgo en el respeto y la confianza. La colombiana le ha dicho que si aparece una chica, todo se termina, y él no desea perderla, por eso hasta le envía fotos cuando sale solo y no le importa que le digan ‘pisado’.



A siete meses de iniciar su relación, ¿es verdad que se casan?

Claudia: Por ahora creo que no.

Diego: Dije que se venía algo muy lindo a fin de año.



Claudia, pero veo un anillo en tu dedo...

Claudia: Este anillo es de hace mucho. Es mío.

Diego: Lo que dije fue que a quién no le gustaría pasar el resto de su vida con alguien con quien se lleva genial. Ella es una mujer tan linda. A quién no le gustaría estar hasta el fin de la vida con alguien como ella.

Claudia, ¿el matrimonio es uno de tus sueños?

Claudia: O sea, creo que es algo que se toma con paciencia. Nosotros llevamos poco tiempo como para pensar en eso. Yo en un futuro deseo establecerme en Colombia. El Perú me fascina, pero me gustaría regresar a mi país, donde están mis padres, mis sobrinos.



Dices que llevan poco tiempo como para casarse, pero hay parejas que en menos de un mes ya planifican una boda...

Claudia: Sí. Y honestamente no creo en las relaciones rápidas. Hay que conocerse, tiene que haber una base sólida. No sé qué futuro tiene una relación así.



Diego, ¿le tienes miedo al matrimonio?

Diego: En realidad, no. Hemos conversado y nos gustaría casarnos, tener hijos. Es el sueño de mucha gente, y también es el nuestro.

¿Cómo nació el amor?

Diego: Nos conocimos en un concierto. La vi y me ‘flechó’.



¿Te hizo sufrir?

Diego: Como toda mujer, se hizo la fría y desinteresada al comienzo.

Claudia: Lo que pasó fue que salió el tema de Milett y otras cosas. Dejamos de hablar como un mes. Lo que pensé fue que él tenía intenciones de fama, tonterías de la televisión. Me desconecté. Pero mucha gente me hablaba muy bien de él, me pedían que conversáramos.

Diego: Ella es una chica diferente. Es una mujer tranquila. Nada de fiesta. Es madura. Es algo que uno busca para el futuro.



Diego, ¿te incomoda que siempre la vinculen o le recuerden a George Forsyth?

Diego: No, porque es su pasado. Ella siempre me contó que él es un buen chico. La relación terminó por otros temas. No me incomoda para nada. Ellos tienen una buena relación por el perrito, incluso él de vez en cuando lo recoge y se lo queda un tiempo.



¿En serio? ¿Y tú bajas a entregárselo?

Diego: No, yo no se lo entrego, va Claudia... pero miro desde la ventana ja, ja, ja.



Claudia, entonces, por lo que cuenta Diego, ¿hay una relación cordial con George?

Claudia: Sí, en verdad todo quedó en buenos términos. Además, es por el perro.

Diego Geminez hombro Esto Es Guerra

¿Es fácil la convivencia?

Claudia: Con Diego es muy fácil.

Diego: Porque hago todo yo ja, ja, ja.



¿Es la primera vez que convives con alguien?

Diego: Sí, porque antes de ser pareja, fue una amistad.

Claudia: Nos llevamos bastante bien. La única vez que peleamos fue, como te dije, por el ampay con Milett.



Claudia, ¿tú no aguantas pulgas?

Claudia: Mira, en este momento de mi vida no estoy para ese tipo de situaciones. Yo ya aprendí. Diego la tiene clara. Aparece una sola chiquita, y la relación se acaba.



Pero hace un par de días apareció ‘Marita Hot’...

Claudia: Yo ahora no le creo a nadie (que acuse a Diego). Yo confío en Diego. Ciegamente, no. Confío porque convivo con él. Cuando llegó esta información le pedí el celular, necesitaba chequear. Le quité el celular y leí toda la conversación. Y todo estaba editado. Ella le escribe y escribe, pero Diego no responde. Le decía ‘hermoso, ¿no te gustaron mis fotos?’. Y después de varias, él contesta: ‘me encantan, mándame más’. Es que ella lo presiona y presiona. Le creo a él porque vi las conversaciones.



A raíz de este incidente, ¿tienes todas las claves de sus redes sociales?

Claudia: Sí, total. Igual que él de las mías.



En esta relación hay total transparencia...

Claudia: Sí, porque ya me pasó antes. Las redes sociales se prestan para muchísimas cosas. No voy a decir nombre, pero hay una chica de la televisión que le escribía a Diego.



¿Tú has hablado con ella?

Claudia: No, porque sé cuáles son las intenciones de esta persona. Yo creo en la honestidad de Diego.



Veo que en la relación, la del carácter fuerte es Claudia.

Diego: Sí. Claudia, como es mujer latina, tiene un carácter muy fuerte. Pero tampoco es el extremo, pero sí pone sus puntos.

Claudia: Siempre he tenido un carácter fuerte. Con los hombres se necesita mano dura. Y a Diego le ha tocado mucha mano dura.



Diego, ¿le mandas fotos cuando sales solo?

Diego: Sí, pero no porque ella me lo pida, sino por iniciativa propia.

¿Tus amigos no te dicen ‘pisado’?

Diego: De vez en cuando me vacilan ja, ja, ja.

Claudia: Esto es un tema de claridad. Que haya transparencia hace que la relación funcione.



Cambiando de tema, ¿quién brillará en este Mundial, Messi, James o Guerrero?

Diego: Mi corazón está para Alemania y Argentina. Yo espero que ambos lleguen a la final, sería mi sueño. Perú tiene buen equipo y juega muy bien. Creo que pueden llegar a las semifinales.



¿Conversan de fútbol?

Claudia: No. Soy del Nacional de Colombia y de Alianza Lima, por obvias razones, pero ahí queda mi interés por el fútbol.



Ahora están sacando casacas con la frase: ‘El Perú es de la csm’

Claudia: Sí, es un negocio de ambos. El diseño es de Diego.



¿Y el Perú por qué es de la ‘csm’?

Diego: Por su comida, por su gente, por sus paisajes, por su cultura, por su fútbol. El Perú es genial.