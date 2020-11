Carlos Álvarez : “Disfruté mucho imitando a Maradona”

Carlos Álvarez lamentó la muerte de Diego Armando Maradona y afirmó que fue uno de los personajes que más disfrutó imitar.

“Yo fui el primero que parodió a Diego en la época de ‘Las mil y una’. Era un personaje de talla mundial imitable no solo por su talento innegable como futbolista sino también por lo polémico que era. La gente quería a Diego con sus defectos y virtudes y, muy a parte de las bromas que le hacíamos, disfrute bastante imitándolo”, afirmó.

Incluso lo parodiaste en Argentina.

En la década de los 90 viajé a Buenos Aires, me caractericé de Maradona e hice la imitación en la puerta del estadio ‘La Bombonera’. La gente se tomó fotos conmigo y comencé a bromear con ellos como si fuera el Diego y les decía: ‘Cuando hay tormenta no son rayos, es Dios que me está tomando fotos de noche’ y otras bromas como esas.

Es lamentable su partida.

Todos admiramos a Maradona por ser un grande del fútbol, pero los excesos le pasaron factura. Creo que tuvo muchas ‘tarjetas amarillas’, hasta que su cuerpo no pudo más, le sacó la roja y lo expulsó del ‘campo de la vida’.

¿Seguirás imitándolo?

Este sábado en ‘La vacuna del humor’, por Willax, vamos a recordarlo, tal un mensaje por última vez y de ahí lo dejamos tranquilo porque el Diego partió y hay que dejarlo en paz.