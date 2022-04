Diego Rodríguez confirmó que está en ‘saliditas’ con Valery Revello luego del ampay que protagonizaron en Amor y Fuego. El exchico reality reveló que empezó a salir con la ex de Sergio Peña desde hace un par de semanas. “No es despecho” , aseguró, luego de los rumores de un romance entre el futbolista y su ex, Lorena Celis.

“Yo no es que he conocido a Valery hace dos días, la conocí de pura casualidad. Antes de seguirnos en Instagram ya nos conocíamos, ya habíamos salido, la gente recién se entera”, acotó en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre. “ Nos conocemos hace semanas en una reunión de amigos en común, después nos volvimos a encontrar y empezamos a salir. Estamos saliendo ”, agregó.

Diego Rodríguez también afirmó que no tendría que descartar a Valery Revello por ser la ex de Sergio Peña y también se refirió a su ex, Lorena Celis y negó que le haya sido infiel en algún momento. “Yo también podría decir cosas de ella pero no lo voy hacer, no he sido infiel”, indicó.

Además, negó que Lorena lo haya traicionado con Peña. “Yo creo que no, no tengo pruebas para decir lo contrario... nunca más voy a volver con Lorena”. aseguró.

Acerca de Valery Revello, aseguró que no han hablado de ‘exclusividad’ pero él solo está saliendo con ella y que no han conversado del padre de su hija.

Diego Rodríguez se comunicó EN VIVO con Amor y Fuego y aseguró que conoció a Valery Revello hace unas semanas en una reunión de amigos en común.

