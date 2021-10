Diego Val vuelve a insultar a Magaly Medina: “Es el programa más asqueroso que tiene nuestro país”

El cantante Diego Val despotricó contra el programa Magaly TV La Firme y contra la misma ‘urraca’. A través de su cuenta de Instagram, le declaró la guerra al programa de ATV al asegurar que “lo único que quieren es hundirlo”.

Estas declaraciones del artista se dieron luego que el programa de la polémica Magaly emitiera un reportaje donde Diego Val se muestra enfurecido e insulta a un reportero del sintonizado programa. “No me molesto, sino que me llegan al p...”, dijo quedando todo registrado.

“De repente me expresé de mala manera, pero ustedes tienen que entender que cuando tienen prensa de mie*** como el programa de Magaly, el cual lo único que quiere es hundirme, tratar de denigrar todo mi trabajo”, sentenció en sus stories de Instagram.

Además, resaltó que actualmente está trabajando en el Perú junto a artistas como Daniela Darcourt, Eva Ayllón y otras colaboraciones, sin embargo, aclaró que es horrible tener que lidiar con prensa como la de Magaly.

“Yo no vivo en Perú, no vivo en Lima, estoy acostumbrado a otra realidad, amo mi país, amo mi gente, pero yo no tengo que aguantar la mierda de nadie. Esta mujer a mí no me da de comer, ni tampoco es alguien que me interese, entonces con todo el respeto les pido disculpas por esa reacción, pero qué feo tener que lidiar con gente de esa manera”, remarcó.

DIEGO VAL ARREMETE CONTRA ‘URRACOS’

Luego que un reportero de Magaly Medina lo interviniera durante un desfile organizado por Jamila Dahabreh, Diego Val se mostró agresivo con el ‘urraco’. Al respecto, se defendió diciendo que lo empotró para un lado, le puso el micrófono en la cara.

“Si no le pegué fue por respeto. Esta gente de mier*** llama a reporteros en Miami para seguirme, para tratar de denigrarme, es horrible, pero no pasa nada, no me afecta ni nada. Lamentablemente es el programa más asqueroso que tiene nuestro país y si ustedes lo ven es porque alimentan la porquería”, precisó.