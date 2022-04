Diego Zurek se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por sus críticas al gobierno de Pedro Castillo. Esta vez recibió una avalancha de comentarios en Twitter por fomentar un ataque al presidente de la República.

“No creo que sea taaaaaan difícil meterle una balita en la chimba a este tipo” , escribió el exchico reality en sus historias de Instagram, junto a una imagen del mandatario con el lapsus que cometió esta semana al confundir Ucrania con Croacia, mientras se refería a la guerra con Rusia.

“Diego Zurek ex pelotero y ex participante de EEG, además hijo del ex alcalde de La Molina Juan Carlos Zurek , pide que ‘Le metan una bala en la cabeza al presidente Pedro Castillo’ ¡Indignante!”, escribió un usuario de Twitter junto a la captura de la publicación.

“Y cuando la fiscalia actuará, o acá pasamos piola estas cosas”, “Estoy contra este gobierno, pero lo que pide este tipo ¿no deberia ser considerado ilegal? ¿Dónde estan las autoridades?” “¿La Fiscalia no deberia actuar de hecho? es una amenaza al presidente”, fueron algunos de los tuits que recibió el post.

DIEGO ZUREK EN PELEA CON SU EX

Alejandra Rejas, madre del hijo de Diego Zurek, reclamó que el exchico reality sale a varios ‘privaditos’ los fines de semana, pero no puede ver a su hijo debido a que se cuidan para no contraer el COVID-19.

“Entonces no me he enterado de nada y que él diga lo que quiera decir, como ustedes ya vieron él se hace. Él muestra una persona que, en realidad, no es. Todo lo que diga siempre va a quedar en excusas”, dijo Rejas a Amor y Fuego.

Diego Zurek utilizó su Instagram Stories para relatar que no podía ver a sus hijo porque Alejandra Rejas le había pedido una prueba antígena o molecular para saber si estaba contagiado del COVID-19.

“Según su lógica, si yo quiero ver a mi hijo; por ejemplo, si lo quiero ver un viernes, cinco días antes no puedo ver a nadie”, dijo el exchico reality.

Amor y Fuego también difundió el mensaje que le mandó Rejas a Diego Zurek para que no se exponga debido a que ya ha sido ampayado en varias oportunidades en ‘privaditos’ - como en el cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla -, pese a las restricciones por el coronavirus.

“Yo le dije el otro día que nosotros nos cuidamos muchísimo y yo no voy a exponer a mi hijo por nada. Una cosa es que vayas al gimnasio y otra que no puedas salir, y yo igual. Tengo todas las pruebas de todas las veces que le he dicho que puede venir a ver a mi hijo porque mi hijo pregunta por él, pero él ni siquiera contesta el Whatsapp”, dijo Rejas.

La madre del hijo de Diego Zurek agregó que el exchico reality “todos los fines de semana sale y ve a medio Lima. Entonces no sé como en una coyuntura no te deja ver a tu hijo, pero sí a medio Lima”.

