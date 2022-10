Diego Zurek habló en Magaly TV La Firme para declarar sobre su vinculación con la organización criminal que estafó a miles de fanáticos para el concierto de Daddy Yankee con códigos QR. Indicó que contactó a Pamela Cabanillas para ser parte del negocio porque confió en ella.

Asimismo, decidió desligarse de este problema en el programa de la popular ‘urraca’ y que resultó ser la víctima de este grupo de estafadores. No obstante, él habría sido parte de esta red, según una publicación del usuario @RicLaTorreZ.

Venta de entradas para el concierto de TINI

La cantante TINI realizó un concierto en Lima el 25 de agosto y el evento fue organizado por La Boveda Perú. Ante ello, Diego Zurek aprovechó la oportunidad de ofrecer 6 entradas en la zona ‘Tini Tini Tini’ a mil soles cada una, al igual que un box para 10 personas a 9 mil.

No obstante, la productora emitió un comunicado donde aclaraba que la venta de los boxes era completamente falso. “Les informamos que no existe la venta de boxes en nuestro evento de TINI TOUR 2022. No existe la venta anticipada ni exclusiva de entradas. Todas las demás son modalidades de estafa”, escribieron.

De igual manera, manifestaron que el único canal autorizado era Teleticket y que no se harían responsables por la compra de boletos a través de otros canales.

Diego Zurek involucrado en red de estafa en entradas falsas para Daddy Yankee

En la presentación de la División de Estafas de la Dinincri, indicaron que la cabecilla de la organización ‘Los QR de la estafa’ sería Pamela Cabanillas Soley de 18 años. Además, se aseguró que Diego Zurek estaría implicado en la red.