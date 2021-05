SIGUE LA PELEA. Alejandra Rejas, madre del hijo de Diego Zurek, reclamó que el exchico reality sale a varios ‘privaditos’ los fines de semana, pero no puede ver a su hijo debido a que se cuidan para no contraer el COVID-19, en un reportaje de Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre.

“Entonces no me he enterado de nada y que él diga lo que quiera decir, como ustedes ya vieron él se hace. Él muestra una persona que, en realidad, no es. Todo lo que diga siempre va a quedar en excusas”, dijo Rejas a Amor y Fuego.

Diego Zurek utilizó su Instagram Stories para relatar que no podía ver a sus hijo porque Alejandra Rejas le había pedido una prueba antígena o molecular para saber si estaba contagiado del COVID-19.

Trome - Diego Zurek y la madre de su hijo están peleados

“Según su lógica, si yo quiero ver a mi hijo; por ejemplo, si lo quiero ver un viernes, cinco días antes no puedo ver a nadie”, dijo el exchico reality.

Amor y Fuego también difundió el mensaje que le mandó Rejas a Diego Zurek para que no se exponga debido a que ya ha sido ampayado en varias oportunidades en ‘privaditos’ - como en el cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla -, pese a las restricciones por el coronavirus.

“Yo le dije el otro día que nosotros nos cuidamos muchísimo y yo no voy a exponer a mi hijo por nada. Una cosa es que vayas al gimnasio y otra que no puedas salir, y yo igual. Tengo todas las pruebas de todas las veces que le he dicho que puede venir a ver a mi hijo porque mi hijo pregunta por él, pero él ni siquiera contesta el Whatsapp”, dijo Rejas.

La madre del hijo de Diego Zurek agregó que el exchico reality “todos los fines de semana sale y ve a medio Lima. Entonces no sé como en una coyuntura no te deja ver a tu hijo, pero sí a medio Lima”.

Finalmente, la reportera de Amor y Fuego le consultó a Rejas si se suscribiría al OnlyFans del chico reality. “No, no vale la pena”, concluyó.

