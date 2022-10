ROMPE SU SILENCIO. Diego Zurek decidió dar la cara este jueves luego del escándalo que se generó cuando figuró como implicado en la organización criminal que vendió miles de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, al clonar los QR de los tickets originales para el show.

Según contó en declaraciones exclusivas para Magaly Tv La Firme, compró 12 entradas a 800 soles y ganó por cada una entre 150 y 200 soles. Asimismo, comentó cómo Pamela Cabanillas, líder de la mafia de estafadores, lo contactó para venderle las entradas.

“Esta chica me escribe vía Instagram y me dice que ya trabajaba con un influencer, Chris Valcárcel, yo le pregunto a él y le me dice que sí, que él la conoce, que había vendido entradas para ‘Juntos en concierto’ originales. Él le volvió a comprar las entradas para Daddy Yankee y es por eso que yo decido confiar en ella”, acotó el expelotero.

Asimismo, indicó que Pamela al inicio intentaba venderle más entradas a cambio de bajarle el precio. “Al comienzo te metía el floro, comenzaba vendiéndote a 1000, luego bajaba a 950, 900 y cuando le comprabas seis, te decía, te la dejo a 850″, narró el también exchico reality para el programa de la urraca.

Además, comentó que le vendió una entrada a un amigo suyo y este fue el primero al que no le permitieron entrar al concierto, momento en el que se dio cuenta que Pamela Cabanillas ya lo había bloqueado de las redes sociales. “Antes que ellos reboten yo ya les estaba devolviendo el dinero porque la chica ya me había bloqueado” ; acotó.

DIEGO ZUREK ES SOBRINO DEL EXALCALDE DE LA MOLINA

Finalmente, Magaly Medina aclaró que Diego Zurek no es hijo de Juan Carlos Zurek, exalcalde de La Molina, quien esta tarde aclaró que no es su padre y hasta denunció con demandar a todos aquellos que lo aseguraran. Según la urraca, el exfutbolista es su sobrino, hijo del hermano del exburgomaestre.

Diego Zurek se desliga de la venta de entradas falsas. VIDEO: ATV

