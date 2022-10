Diego Zurek fue involucrado en las últimas horas con el gran timo que denunció la División de Estafas de la Dinincri, donde se sindica como cabecilla a Pamela Cabanillas Soley, por vender miles de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee.

En un informe realizado por Magaly TV, la firme, Zurek habló acerca del tema y se desligó totalmente del problema. El expelotero dejó en claro que fue timado por Cabanillas.

“En realidad todo comenzó vía Instagram, esta tal Pamela Cabanillas me escribe por Instagram y me dice que tiene 6 entradas disponibles y que había trabajado con un influencer. Se quedaron en 13 entradas, las cuales compré en total. La chica parecía que tenía ilimitado, me dijo que tenía un contrato directo con Teleticket”.

También dejó en claro que no volvería a vender entradas de esa manera y le pidió disculpas a las personas que fueron afectadas por su accionar.

“No lo volvería a hacer, daña mi imagen, ahora me pueden ver como un posible estafador y lo que estoy diciendo es mentira. Sí, obviamente la he cagado, con una cierta cantidad de plata con unas entradas.

“Le pido disculpas a todas las personas que han salido afectadas por mi culpa y bueno a todos los tontos como yo que creyeron o quisieron ganarse dinero con un cachuelo”

