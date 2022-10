Diego Zurek brindó una entrevista a Magaly Medina, donde aclaró que no es parte del timo que denunció la División de Estafas de la Dinincri, que tiene como cabecilla a Pamela Cabanillas Soley, por vender miles de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee.

No obstante, admitió que también ha vendido entradas para el concierto de ‘Conejo malo’, pero que no se las compró a Pamela Cabanillas. “Tú también has estado vendiendo entradas de reventa para Bad Bunny”, le increpó Magaly Medina.

“ Sí, claro, esas entradas son de otro amigo que en teoría están bien y solo se las he vendido a amigos cercanos y gente conocida. Sin embargo, desde ya estoy pidiendo la devolución del dinero de todas las entradas, que son ocho o nueve, por el miedo de que vuelva a pasar lo mismo”, expresó Zurek.

Diego Zurek se desliga de la venta de entradas falsas. VIDEO: ATV

Diego Zurek remarca que lo estafaron y que mostrará comprobantes de la devolución del dinero

El influencer enfatizó que publicará los comprobantes para demostrar que le devolverá el dinero a todas las personas que compraron entradas con él.

“Lamento lo sucedido; sin embargo, también deberían informarse bien, ya que a nosotros nos estafaron. Nosotros no somos parte de ninguna red de estafa”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: