Fuerte y clara fue la respuesta que dio José Eduardo Derbez sobre los rumores que pusieran en tela de juicio su orientación sexual luego de haber terminado la relación con su novia de más de cinco años.

Y es que tras dar a conocer su ruptura amorosa con la modelo Bárbara Escalante a inicios de setiembre, a través de un comunicado, en el que especificó que fue por mutuo acuerdo, una joven salió al frente y aseguró que la bisexualidad del actor causó el fin del romance.

“Sé quién soy y la gente que me conoce sabe quién soy. No tengo nada que decir (…). No tengo idea quién sea esa mujer [que habló de mí], no la conozco”, señaló sobre en una entrevista al programa

José Eduardo Derbez aclaró rumores de supuesta bisexualidad. (Foto: Instagram)

Pero ¿quién fue la mujer que soltó este rumor? La controversia se inició por una amiga de su expareja y que, según Derbez, estaría usando para hacer publicidad porque lanzará un disco.

“Tengo entendido que va a sacar un disco, supongo que, por eso, pero nada más. Es una amiga de ella, de la primaria, y hasta ahí, tengo entendido (…). Esta señorita dice que yo soy bisexual, ¡hazme la buena! Tendría más mercado, todavía. No sé quién sea, no sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce”, dijo al programa De primera Mano.

Asimismo, señaló que con un abogado está evaluando demandar a la joven, pero no es un tema prioritario para él porque está enfocado en el programa De viaje con los Derbez. Por tal motivo, manifestó que entre sus prioridades está su carrera profesional y superar la ruptura de su relación. “Es un proceso la separación, apenas nos separamos hace dos meses”.

José Eduardo Derbez está concentrado en en el programa De viaje con los Derbez, en el que junto a sus hermanos y padre recorren varios lugares. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO SU FAMILIA DE LOS RUMORES DE BISEXUALIDAD?

​

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo señaló que los rumores de su supuesta bisexualidad no han sido tomados en cuenta por su familia, pues nadie le ha hecho comentarios al respecto y cada uno sigue sus actividades.



“Creo que ni están enterados, es algo que no importa a nadie. Lo he tomado muy bien, de quien viene. A mí no me han afectado en nada”, aseveró.



José Eduardo Derbez es hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. (Foto: Instagram)

TÉRMINO DE SU RELACIÓN

​

A pesar de que en mayo, Derbez y Escalante celebraron cinco años de noviazgo, cuatro meses después, en setiembre, el joven actor de 27 años dio a conocer que su relación había concluido en buenos términos.



"A todos nuestros amigos. Quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sigamos conservando una gran amistad, pues Bárbara es una mujer en toda la extensión de la palabra", se leía en el comunicado que emitió Derbez.

Además, contó que esta decisión y la forma cómo lo hizo no fue cuestionada por su familia, que no le pidió explicaciones, aunque le llamó la atención de la reacción de su madre durante una salida que tuvo con ella.

“Me encanta, porque una semana después yo me fui a comer con mi mamá y varias personas más, y ella me dice: ‘Oye, a ver si nos vemos la próxima semana para cenar'. Le digo: 'Sí, lo planeamos'. Y me dice, 'O me mandas un comunicado y ahí lo leo'", contó en una charla con los presentadores Juan José Origel y Martha Figueroa.