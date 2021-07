La cantante Dina Páucar aseguró estar emocionada por los shows presenciales que viene retomando su gremio artístico, y confesó que cuando se vuelva a subir a un escenario con público no dejará de llorar de la emoción.

“Sinceramente estoy emocionada y feliz por mis colegas artistas que están viendo la forma de retomar nuestra carrera. En mi caso, obviamente, todavía no va a ser posible aquí en Perú. Tengo sentimientos encontrados, no sé si en el primer show (con público) que voy a hacer seguramente me la voy a pasar llorando”, admitió la “Diosa hermosa del amor”.

“Muchos colegas están retomando las actividades artísticas porque esta pandemia nos ha alejado de nuestro público y del escenario. Los felicito por dar estos primeros pasos. Seguramente, poco a poco, vamos ir normalizando esta situación”, añadió la intérprete.

RADICARÁ EN JUNÍN

De otro lado, adelantó que Chanchamayo -lugar adonde se fue a residir obligada por la pandemia- será su nuevo centro de operaciones y que se quedará a vivir en sus chacras de Junín, pues ha quedado enamorada de los paisajes y el clima cálido de la selva central. “Desde aquí cerraré compromisos dentro y fuera del país. No pienso dejar este lugar tan bonito”, remarcó.

Dina Páucar también se pronunció sobre la acusación que hizo su colega Laurita Pacheco, hace casi tres meses, revelando en “El Artista del Año”, que la interprete de “Que lindo son tus ojos” la ninguneó cuando empezaba su carrera en el mundo del folclore.

“Jamás podría expresarme de una forma despectiva en contra de una dama. Ni ahora ni antes ni nunca, voy a vertir palabras así en contra de una mujer, eso es imposible. Y voy a poner punto final a esta situación”, remarcó la artista vernacular.

La cantante vernacular acaba de incursionar en el negocio del café, lanzando una marca con su propio nombre 100% orgánico, en alianza con “Highland Coffee”, una compañía que trabaja directamente con pequeños productores en Chanchamayo.