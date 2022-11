Dina Páucar festejará sus 32 años de vida artística, este domingo 27 en el Huaralino, y dice que sus hijas le seguirán los pasos. Además, reiteró que no existe rivalidad con su colega Sonia Morales, quien es una de las invitadas a su aniversario.

“Hay mucha emoción, sentimientos encontrados, Dios nos ha dado la oportunidad de celebrarlo porque fácil no pudimos estar en esta Tierra, ya que pasamos por momentos difíciles de salud”, dijo la cantante.

Siempre se comentó que había una rivalidad con Sonia Morales, sin embargo, estará presente en tu concierto de aniversario.

Eso nunca existió. Siempre he admirado, toda una vida la carrera de cada una de las maestras como Sonia Morales, Doris Ferrer, Anita Santivañez, Amanda Portales que para nosotros es una artista maravillosa.

También han surgido nuevos valores de la música andina...

Sí, igual siempre los orientamos, los guiamos en el camino, siempre le damos pequeñas sugerencias. Si lo toman con bien, en buena hora. Pero si no le gustó, de repente, algún consejo igual lo seguimos guiando porque somos mujeres adultas y creo que podemos guiarlos por un buen camino, así como como lo pueden hacer con mis hijas

Por cierto, tus hijas seguirán tus pasos.

Mi hija Jackeline Lorena viene cantando desde niña. Me hace recordar un poco mi historia porque yo empecé cantando a los 6 años y mi hija cantaba desde los 3 añitos, no pensé que la historia se iba a repetir. Me alegra mucho que, a pesar, que es jovencita (21) se incline mucho más por lo nuestro. Creo que también el haber estado mucho tiempo lejos de nuestro país, por sus estudios, ha hecho que ame intensamente nuestra música.

Tienen todo tu respaldo...

Sí, además ya no estoy triste porque antes decía ‘quien seguirá mis pasos, quien se pondrá tantas polleras que tengo”, yo pensaba que las iban a vender, ahora pues ya tengo no sólo una hasta tres porque las más niñas se están animando a seguir los pasos de mamá. Así que en mi aniversario vamos a contar con coros, segunda voz en el escenario y estoy muy emocionada porque será un show familiar.

¿Qué consejos le darías a tus hijas porque el legado de Dina Páucar es muy grande?

Les dijo que deben ser como mamá, tranquilas, disciplinadas, ordenadas, muy respetuosas y ser humilde, que es lo principal. Creo que le nombre de Dina es muy grande y por eso entonces ellas no se animaban a cantar. Un día les dije que quería escucharlas cantar y lo hicieron muy bien, afinadas, entonadas, entonces les dije que fueran a esos programas como ‘La Voz’ para que puedan probar, pero son tímidas como yo. Siempre le digo que entreguen todo los mejor en el escenario.