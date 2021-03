La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha obligado a Dina Páucar a poner una pausa obligada a su carrera musical; sin embargo, está buscando reinventarse en el sector turismo.

La cantante reveló que se ha mudado a Chanchamayo junto a su esposo, Rubén Sánchez, donde tienen ocho bungalows, los mismos que cuentan con luz, agua e Internet.

“Hace 12 años compramos un pequeño fundo de diez hectáreas a 10 minutos de Chanchamayo. Amo la naturaleza, desde que adquirí este terreno, cada lugar, cada espacio, hemos ido arreglándolo para que en un futuro yo me viniera aquí cuando me retirara de los escenarios. Pero mis planes cambiaron”, contó al diario Ojo.

“Ahora en el fundo ya tenemos luz, agua e Internet y eso nos animó a construir cerca de la casa grande ocho bungalows al estilo Oxapampa. Siempre me ha gustado el negocio de la hotelería y quiero que me visiten turistas para que disfruten de la naturaleza”, añadió.

La intérprete de “Qué lindo son tus ojos” contó que ha vuelto a cocinar con leña, a criar sus animales de corral y sembrar árboles frutales.

Dina confesó que pensaba que la crisis sanitaria iba a pasar rápido, hasta que comenzaron a cancelar sus presentaciones. “Los primeros meses de la pandemia yo pensaba que esto iba a pasar rápido, pero se empezaron a cancelar todas las presentaciones y nos dimos cuenta que esto tenía para rato”, reveló Dina.

Asimismo, la artista peruana pidió que sean comprensivos con sus colegas que deben salir a buscar ingresos en plena pandemia. “Es muy agresivo decir por qué no ahorraron, por qué salen y se exponen, tenemos que ser empáticos, hay mucha necesidad. Sin ingresos con la música cómo les darán de comer a sus hijos, las deudas no esperan hay y seguir pagando. Es muy fácil criticar”, dijo respecto al tema

Por otro lado, la ‘Diosa hermosa del amor’ afirmó que el día que vuelva a los escenarios, llorará. “Voy a llorar mucho eso no lo dudes. Y me acordaré de un muchachito que me dijo hace poco: ¿Dina imaginas cuando cantes la canción Madre? ¿Te imaginas cuantas personas mirarán el cielo? Y yo en ese momento me emocioné, porque en esta pandemia muchas madres, padres, hermanos e hijos se han ido e inevitablemente una canción nos los recordará. No sé cómo voy a poder cantar con tanta emoción que llevo dentro”, acotó.

