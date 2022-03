El cantante ayacuchano Diosdado Gaitán Castro sufrió una aparatosa caída, en pleno concierto en Puno, y terminó con el cuerpo todo adolorido. Cuenta que él es bien cuidadoso en cuanto a su seguridad, pero como llegó con el tiempo justo no se fijó en nada.

“Fue una caída que me sorprendió, no puedo negarlo. Era una fiesta costumbrista, a raíz de los carnavales, una yunza en un barrio popular de Juliaca, y me parece que no habían ajustado bien las tablas y cedió. Yo había visto a otros artistas que les pasaba esto, no solo en el Perú, y decía ‘ojalá nunca me pase’, pero llegó el día”, afirmó el cantante ayacuchano.

¿Te has lesionado?

En ese momento no sentí nada, debe ser por la adrenalina, pero ya en el hotel, en la madrugada, me empezó a doler demasiado el tobillo, luego las muñecas y la cadera. Hoy (ayer) que llego a Lima me haré un chequeo.

Fue un buen susto.

La verdad que sí. Yo siempre soy muy cuidadoso con estas cosas, en la seguridad para no accidentarnos. En este caso fue un poco difícil hacerlo porque llegaba con las justas, había estado en Cajamarca. Entonces, cuando llegué era urgente que subiera al escenario y me olvidé de todos los protocolos, realmente subí al escenario sin fijarme en nada.

¿De qué altura te caíste?

Será de dos metros y algo, pero esas caídas son estrepitosas porque no sabes dónde vas a caer, qué hay abajo y está todo oscuro. Lo único bueno es que la niña que estaba en el escenario cayó encima de mí. No le pasó nada porque después la vi cantando y aplaudiendo.

Después de la caída, ¿continuaste con el show?

Sí, en ese momento no sé qué me entró y dije ‘ya vamos a continuar’. En ese momento no pensé en anda, algunas personas se acercaron pidiéndome que continúe con la fiesta. Creo que otro artista se hubiera retirado del lugar.

Subiste nuevamente al escenario...

Sí, pero no en la parte que se cayó y primero me aseguré que estuviera bien. Yo creo que de flojera no lo han asegurado (las maderas por donde cayó) porque pensaban que en esa parte yo no iba a estar. La caída fue a un costado del escenario, nosotros cantamos en la mitad, pero como había subido mucha gente me replegué a un lado. Fue una negligencia por parte de los empresarios.

