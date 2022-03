Tras el éxito y las excelentes críticas en festivales internacionales de ‘Utopía, la película’ y ‘Aislados, la serie’, el director, guionista y periodista, Gino Tassara, confirmó el rodaje de su nueva cinta: ‘Reinas sin corona’, que inicia este 15 de marzo y que tocará los más sonados casos de feminicidios y agresión contra la mujer en el Perú.

Con el respaldo de Sinargollas la cinta será dirigida por Tasara y la producción estará a cargo de Edith Tapia. Este nuevo proyecto cinematográfico se inició en 2016 como una micro obra para el Concurso de Relatos Contra la Violencia a la Mujer realizado por la Embajada de Canadá y ahora por fin se concreta para la pantalla grande. El rodaje contará con un elenco de actores nacionales de lujo y la participación de una figura internacional.

“‘Reinas sin corona’ iba a ser mi primera película, pero ‘Utopia…’ (que se estrenó con gran aceptación en Netflix) le ganó por cuestiones de la vida. Este proyecto empezó como una micro obra y luego empezamos a trabajar en el guion, por la pandemia tuvimos que rearmar algunas historias y ya está todo listo con el mismo equipo de producción, tenemos a todo el elenco y una artista internacional que pronto anunciaremos”, comentó el director de cine.

“Al igual que ‘Utopía, la película’ y ‘Aislados, la serie’, está basada también en hechos reales de múltiples casos de feminicidio en nuestro país. La película trata de la lucha contra la violencia hacia la mujer, hacerles saber que no están solas y que hay muchos canales para denunciar”, refirió Tassara que hace poco mostró su indignación contra el conductor de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo Mendoza, y sus burlas contra un caso de abuso sexual a una menor en un bus.

“Me pronuncié contra estos chicos porque lo que están haciendo ellos no los considero comedia, su programa me parece un bodrio grosero que hace daño como sociedad. Tienen muchas personas que les gusta, lo preocupante es que la gente que tanto criticaba a los cómicos ambulantes y Laura Bozzo vean a estos chicos que buscan la risa fácil a costa de las personas, el bullying y lo vulgar”, agregó el también conductor del matutino informativo de Cana N.

