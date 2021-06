Dirk viene cautivando a grandes audiencias, desde el inicio de su carrera musical. Una propuesta única con esencia bastante peruana que fue demostrada una vez más con su reciente single “Dicen”. Inspirado en la música de Chabuca Granda, el joven cantante busca hacerse un camino en esa profesión, Ojo, es consciente que el camino es muy arduo.

Dirk nació en Lima el 18 de octubre de 1999. Es compositor, cantante y guitarrista. Ha terminado el primer año del programa de música del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) en Inglaterra y tiene un álbum en inglés llamado “Before, Meanwhile & After”. Su experiencia lejos del Perú y el profundo amor que siente por él y su cultura, marcan el inicio de su primer álbum en español, que estrenará a inicios del 2022 con el respaldo de ADA Latín, la división latina de Warner Music Group, con cinco temas de fusión pop con ritmos criollos peruanos, en diálogo con cinco canciones Latin Pop y Latín Urban.

Actualmente, vive en Lima donde está produciendo sus canciones y videos. Y es integrante de “CANELLA”, iniciativa que va en sintonía con su proyecto personal. Trome lo contactó para conocer un poco sobre su éxito “Dicen” y nos cuente sobre su trayectoria musical.

¿Cómo has sentido el respaldo de la gente y que tan difícil fue grabar en época de pandemia?

La verdad es que me sentí recontra confiado, pero no de que le guste a la gente o no, sino de que estuve 100% seguro de que era algo genuino mío y completamente único que pueda hacer un cambio ligero o grande a la música peruana. Grabarlo fue menos mal que tranquilo porque yo coproduzco con solo una persona, y confié en Baqueta (percusionista) que se encargó perfectamente de los arreglos y grabación de percusión.

Eres un músico joven, ¿cómo ha venido siendo tu carrera musical?

Comencé a tomármela en serio cuando empecé a escribir por mi cuenta, pero en inglés. Luego de lanzar un álbum, como que “satisfacía” mi necesidad de lanzar este álbum de mi vida, para poder empezar a tomármelo en serio. Me fui a Liverpool a estudiar música, pero me regresé por la pandemia para quedarme, sentí que debía hacer algo que realmente contribuyera a nuestro Perú y a mí, y justamente con estas fusiones siento que lo estoy haciendo, pero el camino es lento y largo, uno nunca sabe que nos depara el futuro.

¿Con quien te gustaría hacer una colaboración musical?

Estoy abierto a lo que sea en la música Y poder lograr algo chévere de eso. En composiciones, fusiones, producciones, álbum, lo que sea. Si me gusta, lo haré y daré todo de mí para hacerlo lo mejor posible.

¿A qué edad inició tu carrera musical?

Dio inicio cuando tenía 16 años cuando empecé a componer, pero tocó guitarra desde muy corta edad. También he hecho percusión y batería por dos años y creo que estoy en una importante para poder abarcar cualquier reto que se venga.

¿Cómo fue tu vida en Liverpool?

Sí fui a Liverpool a estudiar música. Me fue recontra bien porque aprendí demasiado, pero sentí que debí estar acá en el Perú haciendo música e intentando hacerme un camino buscando mi sello. Porque lo que yo hacía en Inglaterra de cantar música en inglés lo hacían absolutamente todos y de paso que mi cultura no es la suya. Aca los latinoamericanos nos comportamos de una forma totalmente diferente.

Finalmente, ¿Qué anhelas conseguir en la música?

Planeo muchas cosas, pero la música está creado para unificar y quiero hacer música para todos. Quiero hacer sentir de orgullo a mi país con mi música.

