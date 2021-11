Jamila Dahabreh sorprendió este martes al celebrar por todo lo alto su presencia en la Expo Feria Dubái, donde Perú tiene un pabellón. La modelo exhibió su colección Munay, inspirada en telares peruanos, sin embargo, su participación en este evento internacional ha recibido varias críticas.

Diseñadores como Meche Correa y Jorge Salinas pidieron a las autoridades explicar cuál fue el criterio para elegir a Jamila Dahabreh como representante del Perú en esta feria realizada en Dubái.

Promperú responde:

“Magaly TV: La Firme” consultó al jefe de comunicaciones de Promperú, Víctor Urquiaga, sobre la participación de la modelo en dicha feria internacional, pero su versión dejó más dudas que respuestas.

“Lo único que podemos decir es que ella es una persona que llegó, y si se identifica como peruana, recorre el pabellón como tantas personas, pero no hay un nexo propiamente comercial. (…) Hasta donde hemos visto, la señora Jamila no está, porque no hay en este momento esas ruedas de negocio en Dubái”, respondió.

Al respecto, Magaly Medina cuestionó las declaraciones del funcionario tras recordar que la modelo exhibió sus prendas sobre un escritorio junto al pabellón nacional. “¿Es como un mercachifle, (puedes) sacar todos tus trapos y venderlo? Yo no lo entiendo”, criticó.

