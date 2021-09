‘DIVOS’ es el nuevo programa de Trome.pe que se emitirá por nuestra página web y en el que los grandes artistas de nuestro medio contarán la historia de su vida revelando secretos y anécdotas que pocos conocen. En esta primera entrega, el genial Pablo Villanueva Branda, ‘Melcochita’ , es nuestro primer invitado y junto con él celebraremos sus 85 años de vida que cumple hoy gozando de buena salud y del cariño del públic o.

‘Melcochita’ narra que su infancia la vivió en el distrito de La Victoria, donde su madre vendía pescado y su padre laboraba como sastre en este populoso distrito. Aquí también aprendió a jugar fútbol con una pelota de trapo y se hizo hincha de Alianza Lima.

También relata que vivió en un hogar muy humilde y trabajó como lustrabotas desde los siete años para llevar el ‘richie ray’ (comida) a su hogar, tuvo seis hermanos y aunque no había mucho dinero siempre paraban limpiecitos y no se metían en cosas ‘chuecas’.

'Divos': 'Melcochita' hoy cumple 85 años y en su niñez vivió en La Victoria

En otro momento de su locución, nuestro ‘Divo’ hace un repaso por su juventud, etapa de su vida en la que se desempeñó como ayudante en una joyería y pudo morir al emplear líquidos tóxicos que servían para limpiar y pulir las joyas.

El arte conquistó a Pablo Villanueva cuando su hermano le enseñó a tocar las congas y luego unió su talento al del gran Porfirio Vásquez, padre del recordado Pepe Vásquez. Esta incursión en el mundo musical lo llevó de gira por el norte tocando en conocidos locales de la época.

FERRANDO LO DESCUBRIÓ

En otro pasaje, Pablo Villanueva cuenta cómo fue que Augusto Ferrando lo descubrió y le puso el apodo de ‘Melcochita’ por haber endulzado al público. Después viajó a Estados Unidos para continuar con su carrera como músico con el apoyo de su hermana Lita Branda y fue así que durante cinco años le hizo los coros a los grandes de la salsa, como Willie Colón, Ray Barreto, Wilfrido Vargas y además estuvo en el show del gran David Letterman.

Posteriormente tuvo la oportunidad de grabar sus propios temas y la canción ‘Mulata’, que lo hizo conocido en el exterior como sonero, ocupó los primeros lugares del ranking radial en Colombia.

PROPUESTA INDECENTE

‘Melcochita’ también cuenta que durante muchos años no pudo trabajar en un canal local porque un productor lo vetó al no aceptar la propuesta indecente que le hizo.

“Le dije que así no eran las cosas y por 20 años no entré a ese canal, pero siempre me he llevado bien con todos mis compañeros. Le pido a Dios que me siga dando salud para continuar entreteniéndolos... No me vean”, precisó.