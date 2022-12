DJ Asto: Empezó en baby showers, bodas y quinceañeros y hoy recorre el mundo como DJ

Daniel Asto, ‘DJ Asto’ para el mundo, recuerda que antes de convertirse en una celebridad de TikTok o YouTube, armaba las fiestas en baby showers, quinceañeros, matrimonios y aniversarios al módico costo de 150 soles por seis horas. “Llevaba mis parlantes y yo mismo instalaba las luces”, relata.

Se inició como programador de pistas en un karaoke, un trabajo al que llegó gracias al ‘Talán’ de Trome. Luego, indagando en las alertas de cumpleaños de Facebook, él mismo ofrecía sus servicios a todos sus contactos. Así, paso a paso, fue escalando. Primero un barcito de Miraflores, después la discoteca más exclusiva del distrito: Gótica.

Fue durante el pico más dramático de la pandemia, cuando se suspendieron todas las actividades sociales, que -sin planificarlo, puntualiza- decidió grabar un video haciendo lo que mejor sabe: mezclar música. Siempre, pero siempre, reggaetón.

Mide 1.64 metros y es considerado uno de los ‘pinchadiscos’ más sexys del país. Tiene más de un millón de seguidores en TikTok y más de 200 mil en YouTube. Ha tocado en Chile, Colombia y Europa.

Entonces los números empezaron a dispararse. La idea, según nos cuenta, era simple: que el público sintiera que tienen un DJ en casa, por eso una tela simple de fondo y una cámara fija. Pero con un plus: transmitir la pasión que él tiene por la música. Por eso, en sus videos se le ve muy performático, intenso en sus movimientos.

Pero hay algo más que ha ayudado a su popularidad en el público femenino: sus bailes sensuales sin camiseta. “Fue idea de mi manager”, dice casi, casi avergonzado, el DJ de 1.64 metros de estatura.

Gracias a su talento hoy realiza giras por diversos países de América y Europa. Su video más reproducido en YouTube tiene 18 millones de visitas. En TikTok tiene más de un millón de seguidores y va subiendo.

Tiene cien tatuajes, repitió quinto año de secundaria, está soltero hace más de tres años y además de ser un gran pelotero, es un destacado pintor. ¿Quién está detrás del DJ más sexy del Perú?

SUS INICIOS

¿Cómo te iniciaste como DJ?

Mi primer trabajo como dj, entre comillas, no mezclaba música, fue en un karaoke. Ese trabajo lo encontré por los periódicos, por el ‘Talán’. Estuve ahí tres o cuatro meses.

¿Siempre estuvo en tus planes ser DJ?

La circunstancia me fue llevando a esto. No fue que desde pequeño siempre quise ser DJ, ni siquiera sabía que existía este trabajo.

¿Cuántos seguidores tienes en redes?

Más de 1 millón en TikTok, 212 mil en Instagram y 225 mil en YouTube.

¿Por qué crees que tanta gente te sigue?

Porque hago las cosas un poco diferente a lo que hacía el resto. Encontré un diferencial.

¿Cuál es la diferencia?

Fue que empecé a expresar mucho en los videos, mucho movimiento, mucho performance. Antes había un man estático poniendo pistas.

EL REGGAETÓN POR SUS VENAS

¿Tú vives la música?

Sí, la vivo, la siento. Cuando estoy tocando, intento transmitir que estoy disfrutando el momento.

El reggaetón corre por tus venas…

Ajá. Así intento transmitir lo que estoy haciendo. Y pienso que así comenzamos.

¿El reggaetón es tu género favorito?

Yo vivo reggaetón 24/7. Escucho otros géneros, pero el reggaetón es lo que más me gusta.

DJ Asto, tiene más de un millón de seguidores en TikTok. (Foto: Gian Ávila)

Y en tus videos has desempolvados y rescatado temas del olvido…

Lo que pasa es que yo crecí con reggaetón. Los chicos ahora crecen con Bad Bunny y con Raw Alejandro, yo de pequeño crecí con Rakim y Ken - Y, Daddy Yankee, Arcángel, De la Guetto. Para mí ellos eran los máximos exponentes. En ese entonces tenía Ares, bajaba todas las canciones, y todas me las aprendía. Por eso, cuando toco, me sé todas las canciones. Y me las aprendí de arriba a abajo. Fue y es parte de mi vida.

DETRÁS DE CÁMARAS

Lejos del personaje de redes sociales, ¿cuáles son tus pasatiempos, cómo eres?

Soy un tipo muy tranquilo, muy de rutina, me gusta decir que soy aburrido. Me levanto, me tomo un café, me voy al gimnasio, voy a casa, me meto a la computadora, me cocino. En la tarde acomodo las cosas para saber si puedo grabar algo, en las noches grabo videos. Luego a dormir. Casi nunca veo serie ni películas, esa es mi rutina.

Cualquier pueda pensar que la vida de un DJ es intensa, loca…

Sí, la gente cree que mi vida es un poco loca. Normalmente los fines de semana voy a un show, tomo agua, termino y me voy a dormir.

¿Te iniciaste como DJ animando baby showers?

Como todos, hay que pagar piso. Probablemente, muchos me conozcan a partir de pandemia, por los lives en Instagram. Muchos otros por YouTube. Nadie conoce qué hubo antes. La gente pensará que tengo un año o dos años de carrera. Pero hice fiestas de todo tipo. Comencé con baby showers, con quinceañeros, promociones, cumpleaños de amigos.

¿Recuerdas tu primer sueldo como DJ?

Cuando comencé, cobraba 150 soles, tocaba 6 horas. En dólares debe ser 50 dólares. Recuerdo que llegaba con mi parlante, con mis luces y yo mismo los ponía.

EL DJ MÁS SEXY DE PERÚ

Y ahora eres el DJ más sexy del Perú…

Estamos trabajando para eso. Esa fue una idea del mánager. Fue buena idea. Al comienzo no estaba seguro con mi cuerpo.

¿Qué es lo más loco que te ha pasado?

El año pasado me fui de vacaciones a Europa, estuve en un festival latino de reggaetón en Holanda, estuve como público, y se me acercaron cuatro chicos colombianos y me pidieron foto.

¿Es verdad que mucha gente no sabe de dónde eres?

Todos creen que soy de Colombia.

¿A qué conlleva tener más de una legión de seguidores?

Responsabilidad. A veces uno quiere decir lo que siente, lo que piensa, y muchos lo hacen, y los funan. Yo aprendí que debo tener cierto control sobre lo que digo y muestro. No es que sea un falso yo, sino un yo que se cuida. Quizá no dando un mal ejemplo. Yo no hablo nunca de política, ni de futbol, sobre el aborto. No me gusta tocar esos temas que no tienen que ver con lo que yo hago.

Gracias a su talento, DJ Asto ha viajado a diversos partes del mundo. (Foto: Gian Ávila)

¿Cuántas personas están involucradas en las grabaciones de tus videos?

Somos 2, yo y el filmmaker.

¿Te gustaría abrir el concierto de algún artista?

Yo quería abrir el de Bad Bunny, porque soy fanático a muerte de él, pero no se dio. Trato de no ilusionarme mucho. Se viene el concierto de Feid, pero no sé si va a pasar, sino a seguir trabajando. Si no me llaman es porque necesito seguir trabajando, seguir subiendo y subiendo para que estos productores me tengan más en cuenta.

En tu TikTok te vacilas de tu talla, ¿cuánto mides?

Yo mido 1.64, en Perú casi todos somos bajos.

¿De qué barrio eres?

Yo crecí en La Molina.

¿Cuántos hermanos son?

Somos 4, soy el mayor.

¿Para ti qué es el reggaetón?

Para mí el reggaetón, no voy a decir mi vida, pero es de lo que vivo. Es una de las cosas que está presente en mi vida todos los días.

¿Qué país es el más reggaetonero?

Chile es el país que más escucha reggaetón, si no me equivoco, en el mundo. Es el país que más consume reggaetón.

