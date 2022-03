Su talento es proporcional a su timidez. “Esto de las entrevistas me da roche”, dice el DJ más rankeado de la escena musical urbana . Su nombre es Aarón Velásquez, tiene 30 años, pero es conocido a nivel nacional e internacional como DJ Dmandado.

Ha pinchado los discos en los eventos más importantes de la escena rapera: Red Bull Batalla de los Gallos de los años 2018, 2020, 2021. FMS de 2020, 2021 y 2022.

Ha llevado su música al extranjero y forma parte de ese bastión de jovencitos que ha hecho del freestyle casi, casi una profesión. “Ahora se puede vivir de esto. Antes era imposible”, asegura.

Sin embargo, lamenta que la sociedad peruana siga siendo prejuiciosa y discriminadora con los muchachos que visten ropa ancha, tatuajes y llevan el gorro para atrás. Él mismo ha sido tildado de ladrón.

Hoy debuta como conductor del programa ‘Hype Sessions’, junto a Juanito Mc. Será un programa “no tanto de entrevistas, sino de conversación entre amigos raperos”. Habrá música e improvisación. Va por las redes sociales Hype.

Aarón, me han dicho que eres uno de los mejores DJ del país…

Bueno, gracias. Día a día se aprende demasiado. Estoy muy agradecido.

¿Ha sido difícil llegar a donde has llegado?

Mucho, sí. Son tantos años de tocar, y el mismo hecho de tener máquinas, equipo... ha sido un trabajo de años, de esfuerzo, de dedicación, de privarte de muchas cosas para invertir en tus máquinas.

Detrás del éxito siempre hay mucho sacrificio, ¿Qué sacrificio has hecho?

Muchas cosas, con mi esposa. Incluso dejar de comer. Nos hemos limitado en muchas cosas para poder tener lo que tenemos hoy y seguir avanzando.

DJ DMANDADO, HACIENDO CAMINO AL CREAR

¿Vienes de un hogar humilde?

Sí. Yo soy del distrito de San Miguel, límite con Magdalena. Toda mi vida he vivido ahí. Actualmente tengo 30 años. Me casé hace tres años y ahora vivo con mi esposa por Cercado de Lima. Pucha, es un proceso que nos ha costado, pero lo estamos logrando día a día.

¿Has estudiado alguna carrera?

Estudié Ciencias de la Comunicación. En el colegio me encantaba el tema de la banda, ahí aprendí de música.

No debe existir nada más placentero que vivir de lo que a uno lo apasiona, ¿cierto?

Definitivamente, pero cuesta mucho. Es un trabajo de muchos años. Me gustó este mundo, me incliné y me fui con todo. Mi papá, cuando era joven, alquilaba equipos de sonidos, mi hermanos alquilaban luces sicodélicas, pero nunca se inclinaron al tema musical o de producción. Yo no me he especializado, todo lo que hago lo hago de forma empírica. Me gustaría una beca para estudiar…

¿Entonces de dónde viene esa pasión por la música?

Desde joven hacía beat box. Nos subíamos a los carros con la gente y ‘carreábamos’. Y nos daba para salir a comer, para ir al cine… Convertimos lo que hacíamos por chacota, en una profesión.

DJ DMANDADO, ANÉCDOTA Y PREJUICIO

Hace algunos años se veía a los raperos como vagos, como viciosos, ¿Crees que la visión sobre ustedes ha cambiado?

Mira, te puedo contar una anécdota que me pasó hace poco. En el departamento que vivo ahora, tengo un mes viviendo ahí. Antes de alquilar ese departamento, quise alquilar otro que estaba por San Miguel. Me trataron súper mal. Me vieron y la chica me dijo: ‘¿cómo vas a alquilar tú el departamento?’. Literal, me dijo eso. Me discriminó desde el momento en que me vio con tatuajes. Me trató malísimo. Pensaba, más bien, que iba a robar el edificio. Yo mismo me sentí mal. Me dije: cómo pueden discriminar a una persona solamente por verte. Pucha, fue algo que me pasó hace poco y me dolió. Hay personas peores que están con terno y corbata y hasta juegan con un país. No pueden discriminarte por la forma en que te ves.

DJ Dmandado: “Quise alquilar un departamento y por mis tatuajes pensaban que iba a robar el edificio”. (Foto: @fmedinaeffio)





Como lo dices, ahora la escena rapera se ha profesionalizado…

Sí, pero eso no quita que te dejen de mirar mal por vestirte ancho, tatuajes, gorra para atrás. O sea, no entiendo por qué la genta exagera.

Seguimos siendo una sociedad conservadora…

No tenemos la mentalidad abierta. El rap es un género que nos está dando mucho trabajo a artistas como productores.

DJ DMANDADO, DEL WALKMAN A LAS MIXER

Por cierto, ¿Cómo fueron tus inicios como Dj?

Yo trabajaba con DVD, con CD, con walkman, con discman. Ponía play, y pausa en otro lado, y ahí se creaba algo. Junté dinero y pude comprar una mixer recontra básica, para tener dos entradas distintas… En la escena del rap, yo estoy desde el 2009, pero el 2007 conozco la escena. Ha sido un proceso largo…

Tienes 30 años, tienes muchas metas por cumplir ¿Cuáles son?

Representar a mi país como lo vengo haciendo. De repente, que esto se vuelva como un deporte de agilidad mental, que sea más remunerado, mejor trato, que no nos discriminen. Dentro de la escena local hay muchos de diferentes países y no debe haber discriminación. Quisiera que en unos años sea la mejor.

¿Qué le dirías a los jovencitos que quieren ser DJs como tú?

Es esfuerzo, dedicación, paciencia, no tratar de desesperarse si no les sale algo, Es preferible dejar el proyecto tranquilo, otro día será, y sigues trabajando. Me ha pasado que he colapsado, que no tengo ideas, no sé qué hacer, solo toca tener paciencia.

¿Crees que en el Perú hay talentos a la altura de Bizarrap?

Yo hago algo similar, pero no en una misma locación, trato de rotar las locaciones, los artistas. Estoy enfocado ahora mismo en los freestyler dentro de la escena de la FMS, pero mi visión es tener un invitado como Rapper School, Inkas Mob. Hombre y mujeres.

¿En qué te inspiras cuando creas beats?

Fluyo y listo. No hay nada pensado. Puedo en mi cabeza tararear alguna cosa, pero frente a la computadora es otro mundo. Es un tema improvisado del momento.

¿Lo que estás viviendo ahora es un sueño?

Sí, definitivamente. A veces no lo puedo creer, pero esto es fruto de mucha constancia y sacrificio.