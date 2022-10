No hay duda que es el escándalo que rodea a María Elena Leiva, conocida en el ambiente mediático cómo la Dra. Fit, es el tema de la semana en distintos medios de comunicación.

Un gran número de personas opinan sobre los tratamientos de la especialista y Michelle Soifer no podía ser la excepción. La influencer acudió a ‘Amor y fuego’ para promocionar su nueva canción y Rodrigo González aprovechó la oportunidad para preguntarle si se había atendido con la Dra. Fit.

“He visto todo lo que ha estado sucediendo con la doctora, me da muchísima pena. Cada cosa tiene una explicación, me reuní con ella hace muchos años, la conozco hace muchos años, nunca me traté a ella”.

“¿Alguna vez te has puesto metacrilato en alguna parte de tu cuerpo?”, le preguntó Gigi Mitre a Soifer. “No, es más desconozco y soy ignorante del tema”, respondió la artista.

