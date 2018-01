Dolores O'Riordan: Fans de cantante enfurecen por polémica portada de diario [VIDEO y FOTOS]

La muerte de la cantante Dolores O’Riordan causó un profundo pesar en sus fans. Es por esta razón que los seguidores de la irlandesa se mostraron furiosos con la portada que el diario mexicano Metro le dedicó a la vocalista del grupo T he Cranberries,



En la cuestionada portada aparece Dolores O’Riordan con el encabezado "Ya es Zombie". El diario hace un lamentable juego de palabras entre la muerte de la irlandesa y su canción más conocida, "Zombie".



Las reacciones de los fans de Dolores O’Riordan en redes sociales han sido enérgicas. Es el caso del youtuber Ángel David Revilla, conocido como Dross, publicó un tuit condenando la publicación del diario y calificándolo de "periodismo que da asco".



Varios usuarios en redes sociales le piden al diario Metro que rectifique su portada. El diario no se ha pronunciado en redes sociales. Sin embargo, las críticas no paran. Los fans de Dolores O’Riordan consideran que es una falta de respeto a la memoria de la cantante.



Dolores O'Riordan, cantante del grupo de rock The Cranberries, murió repentinamente en Londres a los 46 años. The Cranberries se hicieron famosos en la década de los 90 gracias al éxito de la canción 'Linger', vendiendo más de 40 millones de álbumes.

—Y cómo son las noticias en tu país sobre la muerte de Dolores O'Riordan?

—Pues... pic.twitter.com/ssRHIQXrzo — Chibolo (@iChibolo) 16 de enero de 2018

Diario y su polémica portada Diario y su polémica portada