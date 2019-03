Doménica Delgado afirma que tiene la conciencia tranquila y no le preocupan demandas de Poly y André

Doménica Delgado aseguró que se siente tranquila, después de enterarse que 'Poly' Ávila y André Castañeda la demandarían por difamación tras contar en ‘El valor de la verdad’ que vio cuando el ex chico reality maltrató a la modelo argentina.



“No tendría que mentir ni inventarme nada, he dicho toda la verdad y estoy tranquila con mi conciencia, no me preocupan (las demandas)”, aseguró Delgado.

Si dices la verdad, ¿por qué André y ‘Poly’ te demandarían?

No sé, yo estoy supertranquila y sigo haciendo mi vida.



De otro lado, te criticaron en redes sociales por la parodia que hiciste de la boda de Sheyla en ‘Válgame Dios’.

No me burlé de ella, jamás me burlaría del sufrimiento ajeno.

¿Y por qué te pusiste el velo blanco?

No estuve imitando a nadie, solo fue una secuencia del programa.



¿Has tenido comunicación con Pedro Moral?

No, y de ese tema (sobre su ruptura con Sheyla) no tengo nada que opinar. (D. Bautista)