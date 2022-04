Cielo Torres hará su debut como conductora del programa “Domingos de fiesta”, cuya nueva temporada se estrenará este 10 de abril y bajo la señal abierta de TV Perú.

Como antesala de este nuevo paso en su carrera, la intérprete de la canción “Te vas a arrepentir” conversó con este medio y adelantó que no solo subirá al escenario, sino que entrevistará a artistas internacionales.

“Una de las cosas que estamos haciendo es involucrarme más con las agrupaciones y así poder cantar con ellos. Es algo que pedí para poder integrarme con los grupos que irán a ‘Domingos de fiesta’”, dijo.

“Tenemos secuencias nuevas y entrevistas con artistas internacionales. Además, no solo entrevistaremos a las orquestas, también le daremos oportunidades a solistas”, explicó.

Cielo Torres promete más salsa en “Domingos de fiesta”

La intérprete de exitosas canciones como “Más fuerte” y “Nunca es suficiente” prometió que el espacio musical también le abrirá las puertas al género salsa.

“Creo que en esta temporada vamos a marcar mucho el lado salsero y no solo haremos cumbia porque queremos llegar al público salsero, pero eso no quiere decir que la cumbia no estará. Todo lo contrario, vamos a involucrar estos dos géneros porque creemos que la salsa está sonando fuerte en el país”, señaló.

Finalmente, Cielo Torres expresó su anhelo de poder reencontrarse con más público en cada show porque aún persisten algunas restricciones por la pandemia del COVID-19.

“Extrañaba mucho sentir el calor del público y creo que de a poco iremos visitando los barrios de distritos y así bailar con su gente, eso es lo queremos. Hemos tenido poca presencia del público por lo mismo que aún hay restricciones por la pandemia”, comentó.

Los primeros programas de “Domingos de fiesta” han sido grabados en el Parque de la Amistad del distrito de Santiago de Surco y en el Club Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho.

Gran estreno de la nueva temporada de “Domingos de fiesta”

El estreno de la nueva temporada de “Domingos de fiesta” será el 10 de abril desde las 2 de la tarde y marcará el debut de Cielo Torres como conductora.

