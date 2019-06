Doña Peta: "Alondra García Miró y Paolo Guerrero volvieron porque se aman de verdad" | FOTOS

La madre de Paolo Guerrero, doña Peta, celebró que su hijo haya retomado su relación con Alondra García y dijo que le gustaría que le dieran un nieto.

“Les deseo toda la felicidad del mundo, están enamorados pues, y si han vuelto es porque se aman de verdad. ¿Si me gustaría que me den un nieto? Claro. Ellos están jóvenes todavía, pero ojalá me dieran uno (nieto) aunque sea. Qué lindo sería (si tienen un bebé)”, manifestó doña Peta al programa ‘En boca de todos’.

Cabe mencionar que la parejita estaría ultimando detalles para su matrimonio, pues se especula que se darían el sí en diciembre de este año y que la boda sería en una playa privada de Punta Sal donde se conocieron en el 2014.

“ Paolo y yo tenemos muchos amigos en común. El sábado coincidí con su entorno muy cercano, me dijeron que ambos están muy felices y que la boda se podría dar en diciembre. Me parece lindo que se casen”, indicó el ‘Zorro Zupe’.

Además, se sabe que doña Peta se está encargando de ver lo relacionado a la compra de la casa en la que la pareja vivirá en la exclusiva zona de Las Haras, en La Molina.

APOYA A ALONDRA



En tanto, el futbolista Paolo Guerrero compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se ve al popular ‘Depredador’ en el restaurante de comida saludable, proyecto de la ‘ojiverde’, y que se inaugurará dentro de unos días.