HAY PARA RATO. Doña Peta rompió su silencio en el programa ‘América Hoy’ para defender la carrera futbolística de Paolo Guerrero, quien ahora juega en el Racing de Argentina. La madre del ‘Depredador’ tuvo una fuerte crítica para la Federación Peruana de Fútbol por la falta de apoyo para su hijo, a quien no dudó en elogiar.

“Él seguirá jugando hasta que su cuerpo le dé, él corre más que un chibolo. Muchos creyeron que estaba retirado, pero no, él estaba preparándose para seguir adelante ”, dijo.

Ethel Pozo fue la conductora quien llegó a la vivienda de Doña Peta para entrevistarla y le consultó por el polémico caso del pelotero por el control antidoping al que se sometió durante el Mundial Rusia 2018.

“Todos los conocían cómo es Paolo, por eso es que yo me puse así, mi hijo va porque va al mundial. Hablé con el presidente, con todo el mundo. Los de la Federación no se portan bien con Paolo, Paolo ha sido y es el protagonista que fue al mundial, mira todo lo que hace él . Todo lo que hizo con esa rodilla, cuánta plata ha gastado y de él porque otros no saben. Paolo no habla, no le gusta, él le gusta demostrar. Siempre le hemos dado buenos consejos para que él sea buen profesional, grande en sus actos. Nosotros somos muy unidos”, agregó.

¿QUÉ DIJO DOÑA PETA SOBRE EMBARAZO DE ANA PAULA?

En una entrevista exclusiva a ‘América Hoy’, Doña Peta terminó confirmando el embarazo de la modelo brasilera Ana Paula Consorte, actual pareja de su hijo Paolo Guerrero. La madre del ‘Depredador’ reveló que el pelotero se convertirá pronto en padre y que un menor “siempre es una bendición”.

“Yo me siento recontra orgullosa de todos mis hijos. Siempre el ejemplo de la madre es lo que agarran los hijos, todos se sacan la camisa para darle al amigo . Pero tengo 20 nietos, ah verdad, ya se viene el 21″ , respondió casualmente Doña Peta.

De esta manera, la madre de Paolo Guerrero terminó confesando la paternidad de su hijo, quien hasta hace poco mantenía un largo romance con la modelo Alondra García Miró.