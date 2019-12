¡INDIGNADÍSIMA! Así se mostró Magaly Medina luego de escuchar las declaraciones de Doña Peta sobre la escandalosa infidelidad de Pedro Gallese, la misma que se destapó en su programa. “¿Qué puedo decir para no faltarle el respeto a la señora?”, empezó la popular ‘Urraca’.

“Con mamás así, por mujeres así, es que seguimos teniendo hombres sacavuelteros, hombres sinvergüenzas, hombres infieles. Porque les hemos hecho creer desde chiquitos que ‘porque son hombres pues’, porque son hombres son como perritos, orinan en cualquier lado, levantan la pata en cualquier lado, son como animalitos”, arremetió la periodista contra la mamá de Paolo Guerrero.

Asimismo, aseguró que este tipo de mentalidades propician que muchos hombres no se hagan cargo de los hijos que procrean. “'Se le chispoteó pues’, claro, por eso es que hay hombres que se les chispotean hijos por todos lados que después no quieren reconocer (...) Por eso hay hombres tan mentirosos, porque se les ha criado como reyes, como emperadores, ellos pueden hacerlo todo”, agregó.

Finalmente Magaly Consideró que la opinión de Doña Peta no favorece a las mujeres de hoy, ‘a la mujer digna que no está compadeciéndose de hombres infieles, sinvergüenzas, que tanto hay en este país’, dijo la Urraca.

“Esa sumisión hay que dejarla para nuestras abuelas. Las mujeres de hoy en día no podemos estar perdonando. Me quiero morir por favor ¡que me fusilen viva!”, concluyó la periodista.

Magaly le contesta a Doña Peta por justificar infidelidad de Pedro Gallese.