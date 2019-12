¡Salió al frente de las críticas! La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, se pronunció tras los duros cuestionamientos que hiciera Magaly Medina por sus declaraciones sobre Pedro Gallese, a quién justificó tras la infidelidad a su esposa.

"Es un chico muy bueno, muy noble, yo lo veo muy correcto. Bueno, se le chipoteó, que se va a hacer, esas cosas pasan. Hombres son hombres, que se va a hacer”, dijo Doña Peta en un primer momento.

Al respecto, Magaly Medina se mostró indignada luego de escuchar las declaraciones de Doña Peta sobre la escandalosa infidelidad de Pedro Gallese, la misma que se destapó en su programa. “¿Qué puedo decir para no faltarle el respeto a la señora?”, empezó diciendo la popular ‘Urraca’.

Magaly le contesta a Doña Peta por justificar infidelidad de Pedro Gallese.

“Con mamás así, por mujeres así, es que seguimos teniendo hombres sacavuelteros, hombres sinvergüenzas, hombres infieles. Porque les hemos hecho creer desde chiquitos que ‘porque son hombres pues’, porque son hombres son como perritos, orinan en cualquier lado, levantan la pata en cualquier lado, son como animalitos”, arremetió la periodista contra la mamá de Paolo Guerrero.

Tras esto, Doña Peta no se quedó de brazos cruzados y respondió a su estilo. La madre del ‘Depredador’ pidió respeto a Magaly Medina.

"No hablo de ella. No sé por qué habla de mí. No opino nada de ella. La respeto como mujer, como madre y ahí nomás. Cada uno tiene su idea, respeto las ideas de los demás. Que me respeten porque no me meto con nadie. Es mi opinión”, manifestó Doña Peta en “En boca de todos”.

Finalmente, sobre los comentarios sobre Pedro Gallese, aseguró que lo dijo porque “Hay criaturas" que se ven afectadas por un posible divorcio.

Doña Peta sobre críticas de Magaly Medina