Doña Peta a Magaly Medina: "si se burló de mi hijo, no lo tomo en cuenta" [VIDEO y FOTOS]

Doña Peta aclaró que no guarda rencor a Magaly Medina , quien ‘celebró’ la sanción a su hijo Paolo Guerrero tras enterarse de que había sido suspendido por el TAS y se perdería el Mundial Rusia 2018.



“¿Se burló? Yo no lo tomo en cuenta. Ya pasó. No quiero hablar de eso. Es su problema. ¿Si guardo rencor? Nunca hay que guardar rencor contra nadie”, expresó la mamá del capitán de la selección al inaugurar el salón de eventos ‘Dinamic’.



“Para mí esa historia terminó. Es problema de ella, yo tranquila. No tengo venganza con nadie. Si Dios perdonó, ¿por qué yo no? No sé cómo se sentirá ella, no la veo. Tú perdonas, pero no olvidas. Fue su error”, precisó.



En otro momento, doña Peta dijo que se sorprendió con la solidaridad de los peruanos para su hijo.



Paolo Guerrero: Doña Peta responde a Magaly Medina por 'celebrar' suspensión de jugador

“No sé cómo darle las gracias al país entero. No sabía que mi hijo tenía tanta hinchada, que lo querían tanto. Estoy muy emocionada y sorprendida. Todos me han ayudado a que se logre (que Paolo juegue el Mundial). ¿Qué le aconsejaría a la juventud? Que sea aguerrida, que siempre luche”, puntualizó doña Petronila González, quien estuvo acompañada de Thaisa Leal, pareja del ‘Depredador’

Sobre Alondra comentó que ‘era una gran chica’, que la fue a saludar por su cumpleaños y que no veía problemas en eso.



Mamás ‘Chochas’



De otro lado, las mamás de Luis Advíncula , Alberto Rodríguez , Miguel Araujo y Yoshimar Yotún , quienes estuvieron de invitadas en ‘Trapitos al aire’, resaltaron la unión que existe en la selección.

“Todos estamos con los ánimos en alto, los chicos están muy motivados, concentrados y unidos, eso hace la fuerza. ¡Arriba Perú!”, dijo la señora Rodríguez.



También comentaron que este sábado los ‘tigrillos’ de Gareca vencerán por 4 a 0 a Suecia.( J.V/B.P)