Doña Peta revela si irá a ver a Paolo Guerrero a las semifinales de la Copa América 2019 

La madre de Paolo Guerrero, doña Peta, celebra que la selección peruana se encuentre en la semifinal de la Copa América 2019 y confía en un triunfo ante Chile.



Señora, ¿contenta con el pase de la selección a semifinales?

Contentísima. Rezo mucho y es una alegría que nuestro país esté feliz. Soy una peruana y quiero que nuestra selección llegue a lo máximo. Los muchachos han dejado todo en la cancha y los tenemos que aplaudir, motivarlos. En el mundo entero no existe ninguna hinchada como la de nosotros.



¿Cuáles son sus expectativas para el partido con Chile?

Quiero que pasen (a la final) y lleguen a lo máximo, esa es mi expectativa. Hay que darle ánimos a la selección.



¿Viajará a Brasil?

Eso de subir a un avión y luego a otro ya no me gusta. No voy a viajar, estaré viendo el partido en casa.



Bueno, hay que tener mucha fe, esperemos ganar a Chile y pasar a la final de la Copa América…

Así es. Hay que ponernos a rezar y ojalá que Dios nos dé esa ayudita para pasar (a la final). Los muchachos tienen bastante voluntad y lo quieren lograr, pero siempre es Dios el que decide.



‘PASAMOS A LA FINAL’

​

Con el mismo optimismo se encuentra el cómico ‘Melcochita’, quien pronostica que ganaremos 1 a 0 a Chile, y en la final chocaremos con Argentina.



“Vamos a sufrir, pero ganaremos a Chile. Para mí es 1 a 0, con gol de Paolo Guerrero. El capitán va a demostrar que es un gran jugador”, comentó el cómico.



ARRASÓ EN EL RATING

​

El partido de Perú ante Uruguay fue lo más visto del fin de semana, con 46,8 puntos, seguido por la gran final de ‘El artista del año’ con 20,5 puntos.