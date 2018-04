‘Donald Tromp’ y ‘Nicolás Masburro’ no se verán en la Cumbre de las Américas [FOTOS]

‘Donald Tromp’ y ‘Nicolás Masburro’, personajes caracterizados por Carlos Álvarez, no se verán las caras en la Cumbre de las Américas, en Lima, pero el presidente gringo aseguró que no se le corre a su similar venezolano y, si este llega al Perú, será para vender arepas.



“Quiero decirles que no pude ir a la Cumbre porque no estaba mi chochera PPK, como ya lo sacaron no me sentía cómodo. Era como un gringo visitando a otro gringo. Si estaba PPK era como estar en Washington y no en Lima”, dijo Tromp.



¿No se le corrió a ‘Masburro’?

Si ese tampoco iba a ir, no me dejó tirando cintura. Él dice que así llueva, truene, haga tornado irá a Lima, no sé a qué, irá a vender arepas porque no es bienvenido en ningún lado. Ese es más burro, una bestia.



Se quedó con ganas de visitar el Perú

Me hubiera gustado hacer arqueología en Lima

¿Por qué?

Porque los alcaldes están rompiendo todas las calles, todo está en ruinas, pero esta Cumbre se quedó sin la estrella, que soy yo, solo irán unos desconocidos.



‘ME TIENE MIEDO’

En tanto, el presidente ‘Nicolás Masburro’ afirmó que su colega norteamericano se le corrió y que en su país nadie se muere de hambre.



“Tromp es una payaso, el ‘pelo de choclo’ no tiene nada en la cabeza, solo busca la guerra y basta de estar diciendo que hay hambre en Venezuela, aquí se come bien, si no me creen pregúntenle a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, todos están bien gorditos”, indicó.

Pero en Perú hay miles de venezolanos que están en contra de su gobierno

Esos han ido a hacer turismo, y me los voy a llevar a todos a Venezuela, pero a pie. Traidores, yanquis. Por cierto, hay tanto venezolano en Perú que van a cambiar los platos típicos. Ahora van a comer arepas a la huancaína, tizana morada y bombitas de coco de Doña Pepa.



Aunque ‘Tromp’ y ‘Masburro’ no se encontrarán en la Cumbre, sí se enfrentarán en el show ‘P.D. Que se vayan todos’, que Carlos Álvarez presentará el 4, 5, 6 y 11 de mayo en el teatro ‘Canout’.

“Es un show de dos horas para festejar mis 35 años de vida artística”, dijo el conductor de ‘Al diablo con la noticia’.