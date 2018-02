Doris Fundichely responde a críticos que dicen que entró a Torbellino 2 por "vara" [VIDEO]

Doris Fundichely fue entrevistada por el diario La República y le respondió a los críticos que afirman que su participación en Torbellino 2 se debe a sus padres, el actor Orlando Fundichely y la presentadora de televisión Karina Rivero. La joven de 18 años reveló como se siente cuando leo o escucha estos comentarios.



La nobel actriz indicó que no está en la producción ni por su belleza ni por su apellido. “No le estoy quitando el trabajo a nadie. Tengo tanto derecho como cualquier otra persona de iniciar una carrera como actriz", contó Doris Fundichely.



La joven contó que hizo su casting y quedo seleccionada. "Además, una producción de este nivel no se arriesgaría a trabajar con una persona solo por su apellido sabiendo que no podrá cumplir con el rol. En cuanto a la belleza, eso es subjetivo, lo importante es lo que uno transmite, pero la mejor manera de responder a las críticas es con mi trabajo”, precisó Doris Fundichely.



En una entrevista que dio en octubre de 2017 para Willax, Doris Fundichely se refirió a este tema. "Muchas veces se cree que los méritos que tengo no son míos sino es porque soy hija de tal y por eso. Eso no quita que yo también me esfuerce y la luche por tener las cosas que me gustan", reveló la joven.



Al respecto, Karina Rivero reveló que su hija sufrió muchísimo en el colegio porque sus compañeros creían que obtenía buenas notas porque sus padres son figuras televisivas. "Ella siempre sacaba buenas notas y las niñas le decían "claro porque tu papá y tu mamá son conocidos", llegó un momento en no quería ir al colegio", contó la conductora de televisión.



La nobel actriz indicó que no había superado ese problema del todo porque siempre siente miedo que le recriminen que sus logros son por sus papás. "He mejorado, reconozco que hago las cosas bien porque me salen bien, le pongo empeño", contó Doris Fundichely.







Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.