Dorita Orbegoso acusa a Cathy Sáenz de mover sus fichas para sacar a las participantes más fuertes de Reinas del show

Dorita Orbegoso dice que le sorprendió que la sentenciaran junto a Andrea Luna en el programa de baile ‘Reinas del show’, y acusó a Cathy Sáenz de estar ‘moviendo sus fichas’ en contra de las concursantes más fuertes.

Te toca competir con Andrea Luna. ¿Consideras que será complicado?

No, en realidad el reality es complicado porque cada una (de las concursantes) tiene un talento especial. Lo que me sorprendió es que me mandaran a sentencia.

¿Crees que hubo una estrategia para sentenciarte?

Sí, ¿lo dudas?, ¿quiénes me mandaron a sentencia?... Natalie (Vértiz) y Korina (Rivadeneira)



¿Crees que esto lo estaría manejando Cathy Sáenz?

Acabo de hablar con Natalie, me abraza, me dice amiga y le digo: ‘por qué me abrazas si me acabas de mandar a sentencia’.

Tú también la sentenciaste...

Pero ‘apechugo’, digo las cosas... ella me dice: ‘lo que pasa es que Cathy me amenazó’. Entonces ellas no tienen carácter, ¿son títeres? Yo que Natalie hubiera dicho: ‘te mando a sentencia porque me pareces fuerte’. Al toque se lavó las manos. Cathy está moviendo sus fichas a su favor, pero nadie sabe para quién trabaja.

¿Crees que ya lo logró con Paula Arias?

Allá las demás que caen en el juego y no tienen personalidad. Vamos a ver quién se va... esto es un concurso y es lógico que ellas, que se consideran débiles, estén mandando a sentencia a la más fuerte. La que se quiere superar como artista debería competir con alguien fuerte, no tratar de eliminar a la fuerte para quedarse en la final. (D. Bautista)