Dorita Orbegoso sobre sus habilidades en la cocina: "La gente cree que por ser una chica sexy no sé cortar una cebolla"

La bailarina Dorita Orbegoso reveló en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' que una de sus armas 'secretas' para conquistar a un hombre es su sazón.

"Cocinar es mi arma secreta, así he conquistado. Yo tengo mi carácter fuerte y te puedes molestar conmigo, pero después que te sirvo uno de mis platos, se te pasa. Me sale rico el arroz con pollo, el adobo de chancho, el ají de gallina. A mí no me han conquistado por el estómago porque sé cocinar, entonces termino criticando el plato que me sirven", dijo Dorita Orbegoso.

En otro momento, la exbailarina lamentó que muchos la encasillen por ser una chica sexy.



"La gente dice ¡qué va a saber cocinar! La gente me encasilla cree que por ser una chica sexy no sé cortar una cebolla y que solo pienso en soltarme el cabello. Yo empecé a cocinar por obligación y necesidad, pues no había quien cocinara en casa", expresó Dorita Orbegoso.