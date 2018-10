Annabel Torres confirmó que fue novia de Pablo, la actual pareja de Dorita Orbegoso, y no dudó en felicitarla por su embarazo. Además, dijo que ella logró ‘librarse’ de esa relación.



¿Te enteraste que Dorita está con tu expareja?

Sí, claro, hace años que lo sé. Gracias al cielo me libré de esa situación.



¿Qué te parece la noticia de su embarazo?

Le deseo lo mejor, ya que tener un hijo es una bendición, será una experiencia bonita para ella porque se sentirá realizada.



¿Por qué crees que Tilsa reta a Dorita para que muestre una foto con el padre de su hijo?

Hay cosas que no se pueden mostrar, estoy más que segura que a ella no se lo permiten.



A ti tampoco te permitían, pues no contabas mucho de esa relación...

Lo que pasa es que tenemos diferentes formas de ser, y cuando pasé por esa situación me di cuenta que no era para llegar a más, que no era para presentar a nadie, así de simple.



¿No guardas buenos recuerdos de esa etapa de tu vida?

Todas las experiencias nos enriquecen como persona, nos ayudan a crecer y madurar, y eso fue lo que me pasó.



¿Crees que Pablo será un buen padre?

Bueno, creo que es un buen papá porque tiene como 7 hijos.



¿Y por qué no le gusta salir en las fotos?

Esas son cosas personales, sé el por qué, pero no lo voy a decir. Es un tema de ellos que tienen que resolver.



