Dorita Orbegoso dijo que si Yahaira Plasencia hacía el video de su tema ‘Ulalá’ en una maletera ganaba plata, pues Sergio George comentó que no había ganado dinero con esa producción.

“Si estrenaba ‘Ulalá’ en una maletera tendría más éxito (ríe). Era un secreto a voces, es un tema que no tiene el éxito deseado porque así pasa”, afirmó en ‘D’ mañana’.

Asimismo, dejó entrever que la canción no habría sido exitosa por sus últimos escándalos.“Lo que le pasa también es consecuencia de sus actos y de un poquito de soberbia”, aseguró.

SERGIO GEORGE REVELA FRACASO DE YAHA

Pese a que la salsera Yahaira Plasencia manifestó que gracias a su tema ‘Ulalá’ había pegado bastante en el Perú, su productor y responsable de muchos de los éxitos de la música latina, Sergio George reconoció delante de ‘La reina del Totó’, que el tema no alcanzó el éxito que esperaban.

En un transmisión en vivo por Instagram, Yahaira y George conversaron sobre la carrera musical de la llamada ‘Reina del Totó’. El productor neoyorquino se pronunció sobre la repercusión de Ulalá.

“Hay que decir la verdad, ‘Ulala’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, aseveró George.

“NO BUSCO TENER ÉXITO CON YAHAIRA EN EL PERÚ”

Sergio George también dejó en claro que no trabaja con Yahaira Plasencia ‘para tener éxito en el Perú’, sino para ‘exportar’ al mundo una artista del Perú. “Yo no vivo del Perú. Yo no he ganado ni un peso con Yahaira en Perú”, manifestó el productor de grandes artistas como Marc Anthony, Tito Nieves y otros grandes artistas.

George también descartó que el próximo tema de Yahaira Plasencia se llame ‘La maletera’, como se especuló hace unos días atrás. Afirmó que ya tienen listo el nuevo tema y que están esperando ‘el timing preciso’ para su lanzamiento.