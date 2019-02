Dorita Orbegoso le da duro a la ‘Chama’ Alexandra Méndez por no apoyar a Poly

Dorita Orbegoso criticó duramente a Alexandra Méndez, quien aseguró que no cree en la versión de Paula Ávila y deslizó que la rubia habría consumido sustancias tóxicas.



“La conozco hace mucho tiempo y no es una persona que esté metida en drogas. No sé qué clase de amiga puede ser ( Méndez), que le da la espalda y piensa que la van a vetar de las fiestas. Una verdadera amistad tiene que ser hasta el final y si consideras a una persona, no te vas golpeando el pecho en todos los programas diciendo que la ayudaste. Me parece bajo de su parte que salga a hablar y tergiversar el tema”, mencionó Orbegoso.

En tanto, la exporrista Shirley Cherres tildó de ‘caradura’ a la venezolana y lamentó que no apoye a Paula.



“Es una caradura y mala amiga, ¿cómo puede tapar lo que le pasó a Poly? Siento que está molesta porque el caso se hizo público, ¡a quiénes estará tapando! Ojalá que los culpables vayan preso”, comentó Cherres.