Dorita Orbegoso disfruta de su viaje a Rusia: "Gracias a Dios estoy conociendo el mundo"

La bailarina Dorita Orbegoso sigue viajando por todo el mundo. Aseguró que su siguiente parada es Dubái y, antes que especulen, aclaró que se da esos caprichos gracias a su trabajo.



“Gracias a Dios estoy conociendo el mundo. Ahora estoy en Rusia, un país del que tenía otro concepto. Es grandísimo y ordenado. Además, limpio y la gente es muy amable. Uno de mis planes, este año, es viajar, y por eso trabajo”, expresó Dorita Orbegoso.



Contó que no se quedará a ver todo el Mundial de Fútbol, que finaliza el 14 de julio.



“Yo vine por Perú. Ahora me voy a Dubái. Me hubiera gustado quedarme en Rusia, pero Perú no pudo pasar a octavos”, añadió.

Después de viajar a Dubái, Dorita volará a Brasil donde se quedará una semana conociendo Río de Janeiro y Sao Paolo.



ENCUENTRO CON EL ‘TIGRILLO’



Pero Dorita Orbegoso no solo ha estado en los estadios donde jugó Perú, también se ha dado tiempo para conocer la ciudad y grabar videos de los principales malls.



“Las tiendas son unas bellezas, sobre todo la de calzados para damas son el sueño de toda mujer, claro que el precio es para caerse de espaldas, pero uno se deleita viendo”, dijo.



Un día antes del partido de Colombia con Inglaterra, Dorita Orbegoso coincidió, en un restaurante, con el ‘Tigrillo’ Carlos Alberto Navarro y compartió en sus redes sociales la instantánea del encuentro.

