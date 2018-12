Dorita Orbegoso se emociona hasta las lágrimas al hablar de su embarazo y revela que espera un varoncito | VIDEO

Dorita Orbegoso al fin lo confirma lo que se especula hace mucho tiempo. La bailarina está embarazada y decidió revelar que espera un varoncito. La exparticipante de El Gran Show llegó al programa 'En Boca de Todos' y se quebró al hablar de su embarazo.

"En algún momento mi hijo verá este video y va a saber que su mamá lo ama, que su mamá lo espera con muchas ansias. Es un bebé muy esperado, fue un bebé programa, me hizo padecer al principio. Ahorita estoy disfrutando un poco más del embarazo, tiene sus gustos definidos. Es muy comeloncito", declaró entre lágrimas Dorita Orbegoso.

El programa En Boca de Todos sorprendió a la bailarina al invitar desde Pisco a su tía. Dorita Orbegoso lloró de felicidad al ver a quien considera como su madre. La futura madre también confesó que ya está por cumplir los 6 meses de embarazo y que solo ha subido 2 kilos.

Según contó Dorita Orbegoso, su hijo tiene antojos sanos y no come carbohidratos. Además, dijo que aún no define dónde nacerá su hijo: si en Perú o en España, donde vive su hermana y su único sobrino.