Dorita Orbegoso emocionada por festejar su primer Día de la Madre

Dorita Orbegoso está muy emocionada porque hoy festejará su primer Día de la Madre. “Ya le he dicho (a su pareja) que no quiero flores. Ya que no tengo el anillo, que me dé oro”, dijo riéndose.

“Mi hijito (Ian Pablo) ya tiene un mes, está hermoso, es igualito a su papá, parece hijo negado ja, ja, ja”, añadió Dorita.

De otro lado, contó que es la primera vez que no celebrará el Día de la Madre en Pisco, “porque mi hijito está muy chiquito para visitar a la familia o llevarlo al cementerio. Más adelante podremos viajar”, indicó.

Recordemos que Dorita Orbegoso alumbró al pequeño Ian hace solo unas semanas.

Dorita compartió unas hermosas fotos de su bebé recién nacido y recibió decenas de felicitaciones por esta bendición.